Scuole materne e nidi, ANCI supporta i comuni | Le ordinanze dei sindaci - Tuttoggi

Il comitato di genitori "A Scuola" annuncia ulteriori azioni affinché le classi dei bimbi da 0 a 6 anni

E’ del 13 febbraio, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Umbria che ha accolto il ricorso del comitato di genitori “A Scuola” dell’ordinanza regionale numero 14 del 6 febbraio nei punti in cui si disponeva l’interruzione sino al 21 febbraio di tutti i servizi socioeducativi per l’infanzia (0-6 anni), statali e paritari, dei comuni in zona rossa.

Una sentenza, che come si può immaginare ha creato varie reazioni a livello istituzionale.

Pronte le reazioni di alcuni comuni, come quello di Foligno e quello di Marsciano che hanno immediatamente firmato un’ordinanza sindacale per confermare la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado fino al 21 febbraio (come originariamente da atto regionale).

La riunioni con ANCI

La maggioranza dei sindaci invece ha preferito attendere la riunione con ANCI Umbria che si è tenuta oggi alle 12, per ottenere indicazioni e un confronto per una migliore valutazione della sentenza del Tar.

Anci Umbria ha messo a disposizione dei primi cittadini una consulenza legale (Avv. Giuseppe Caforio) e la realizzazione di una “ordinanza base per tutti i Comuni coinvolti nella zona rossa, contenente concetti uniformi ed elementi tecnici sanitari e giuridici, su cui, poi, ciascun Comune, nella pienezza della propria autonomia, potrà muoversi”.

Anci Umbria ha inoltre richiesto alla sanità umbra e alla Regione Umbria un documento che attesti la gravità della situazione, una relazione epidemiologica sull’attuale situazione Covid, a supporto di eventuali decisioni dei sindaci.

“A Scuola” annuncia ulteriori ricorsi

A seguito delle prime ordinanze comunali di ulteriore chiusura di nidi e materne il comitato di genitori “A Scuola” annuncia ulteriori azioni affinché le classi dei bimbi da 0 a 6 anni, come annunziato in una nota

“Apprendiamo da vari articoli di giornali e da notizie pubblicate su Facebook, che alcuni Sindaci dei Comuni umbri della Zona Rossa starebbero valutando la possibilità di emanare Ordinanze di chiusura dei servizi socio-educativi 0-6 anni, con decorrenza da domani, nonostante il Presidente del TAR UMBRIA Raffaele Potenza ieri abbia decretato la riapertura immediata degli asili nido e scuole dell’infanzia pubblici e paritari nei su detti Comuni.

Siamo inoltre a conoscenza che da ieri si stanno susseguendo numerose riunioni tra i Sindaci dei Comuni indette dall’Anci. Il Comitato “A scuola” informa che, qualora i Comuni non si adattassero al decreto del TAR, i genitori interessati sarebbero pronti ad impugnare eventuali Ordinanze Sindacali.”

Le riaperture

Al termine della riunione con ANCI sono diverse i comuni che hanno deciso per la riapertura.

Comuni che prevedono la riapertura

Comuni che prevedono la chiusura