Materne e asili, il Tar li riapre e i Comuni li richiudono

Ordinanza sei sindaci per rispondere al ricorso dei genitori del Comitato "A Scuola" parzialmente accolto per i bambini più piccoli

Anche il Comune di Perugia è pronto a rispondere al provvedimento con il Tar dell’Umbria intima la riapertura di asili e scuole materne con una nuova ordinanza che sospende la didattica in presenza anche per i più piccoli fino al 21 febbraio.

Al termine di una giornata caotica, seguita appunto al pronunciamento del Tar che ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori del Comitato “A Scuola”, anche il Comune di Perugia (come in precedenza avevano fatto Foligno, Marsciano, Bastia, Torgiano ed altri) ha deciso di confermare con una propria ordinanza la chiusura di asili e materne prevista dall’ordinanza della Regione Umbria poi impugnata.

Ragioni sanitarie alla base del provvedimento, nonostante proprio la carenza di “prove” sui rischi di contagi negli asili lamentate dai genitori, valutazione confermata dal presidente del Tar. Ma le indicazioni del Nucleo epidemiologico mostrano un aumento dei casi di contagio anche tra i più piccoli.

Asili e materne chiusi a Torgiano, Deruta e Corciano

Nel pomeriggio il sindaco di Torgiano, Eridano Liberti, aveva disposto la chiusura fino al 21 febbraio si nidi e scuole d’infanzia. Un provvedimento che ha trovato anche il sostegno dell’opposizione comunale. Torgiano era stato tra i primi comuni a sospendere le attività in presenza anche per gli asili.

E in serata anche il sindaco di Deruta Michele Toniaccini (che è anche presidente di Anci Umbria), dopo un confronto con tutto il Consiglio comunale, ha annunciato la chiusura di asili e materne (a seguito di ulteriori dati aggiornati tecnico-scientifici forniti dalla sanità regionale”.

Decisione assunta anche dal Comune di Corciano: “Pur tenendo in considerazione i disagi che la sospensione dei servizi educativi in presenza comportano a famiglie e studenti – viene spiegato – la decisione dell’Ente si fonda sul principio di massima precauzione, sulla consapevolezza che garantire la salute della cittadinanza coincide, in questo momento, con il perseguimento della massima prevenzione possibile e attuabile. L’obiettivo primario è quello di limitare la propagazione dei contagi nella popolazione”.

Al Trasimeno

Asili e materne chiusi anche in molti comuni del Trasimeno. In alcuni (come a Magione, Città della Pieve, Passignano) la chiusura è già stata stabilita fino al 21 febbraio. Altri (come Panicale e Castiglione del Lago) confermano la chiusura fino alla valutazione dei nuovi dati del Comitato tecnico scientifico e della sanità regionale.

(notizia in aggiornamento)