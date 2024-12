Registrato il concerto di Natale ad Assisi, fra Moroni: "L'intera umanità sogna e desidera la pace" | Foto - Tuttoggi.info

Registrato oggi, sabato 14 dicembre 2024, alla presenza del ministro della cultura Alessandro Giuli, accolto e salutato dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, e dalla sindaca di Assisi e presidente della Regione Stefania Proietti, il concerto di Natale dalla Basilica di San Francesco che verrà trasmesso il 25 dicembre alle 12.25 su Rai1 e in Eurovisione. “La presenza del ministro Alessandro Giuli al Concerto di Natale 2024 della Basilica di San Francesco è per la comunità dei frati del Sacro Convento un fatto molto significativo, che li incoraggia con decisione nel promuovere e diffondere questa iniziativa di pace”, si legge in una nota dei francescani.

In apertura di concerto fra Marco Moroni ha ringraziato i presenti per essere alla 39ma edizione del Concerto di Natale. “È bello avervi qui! Quest’anno, ancor più del solito – le sue parole – desideriamo che anche attraverso questo concerto si levi la richiesta, il grido di pace. Per questo abbiamo voluto, assieme ad altri amici e agli sponsor che ringrazio, invitare alcuni cantanti e musicisti che provengono dai paesi in guerra. In particolare partecipano a questo concerto la cantante palestinese Amal Markus, Itamar Zorman, violinista israeliano e la cantante Ekaterina Bakanova, di origine russa e ucraina. A loro il nostro ringraziamento per aver accolto il sogno di testimoniare insieme il desiderio di pace che sale dall’intera umanità. È questo il messaggio che coralmente vogliamo lanciare anche quest’anno dalla Basilica di San Francesco, il santo che ci ha testimoniato che la pace è possibile. A tutti voi Buon Natale!”. Insieme agli artisti citati da Moroni, si sono esibiti anche il Coro Maghini con il Maestro Claudio Chiavazza e l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal Maestro David Giménez. I tre artisti internazionali si sono esibiti insieme sulle note di Stille nacht di Franz Xaver Gruber. Nel programma dei brani eseguiti alcune delle composizioni più famose e caratteristiche della tradizione natalizia cristiana, da Puccini a Mozart e Strauss.

“Pochi giorni fa al Senato – le parole di fra Giulio Cesareo, direttore dell’ufficio comunicazione – è stata inaugurata una mostra su san Francesco, patrono d’Italia, che espone anche la Chartula, il biglietto scritto a mano da san Francesco 800 anni fa, dopo l’episodio delle Stimmate. Queste connessioni, che coinvolgono anche le istituzioni qui rappresentate in particolare dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, sono un fattore significativo e molto positivo, perché siamo convinti che al di là del valore religioso, la figura di san Francesco e la cultura che da lui promana possono arricchire davvero l`agorà della e nostra società”.

Il concerto è realizzato in collaborazione con Rai Cultura e con il sostegno di Intesa Sanpaolo. Hanno collaborato con i frati minori del Sacro Convento: Rai Umbria, Città di Assisi, Università degli Studi di Perugia e la Fondazione Brunello Cucinelli. L’addobbo floreale è offerto dalla Città di Viareggio e la comunità del Sacro Convento ringrazia per la collaborazione anche la Cantina Zaccagnini del Gruppo vinicolo Argea.