Gestaccio ai tifosi della Lube, Sirci: “Mi scuso, ma potevano festeggiare anziché insultarmi” VIDEO

La tensione per la gara e la delusione per l’esito, con la Sir eliminata. Poi gli insulti da parte di alcuni tifosi della Lube. Il presidente Gino Sirci ha risposto con un gestaccio.

Di cui, il giorno dopo, chiede scusa, con una nota della società, per questa reazione agli insulti e alle ingiurie dei tifosi ospiti: “Malgrado le provocazioni e le ingiurie, ci scusiamo per il gesto che è scaturito da una reazione emotiva derivante dal momento. Comportamenti di cui non mai stato avvezzo e che non si sono mai verificati nel corso di tutta la mia vita da presidente”.

“Riteniamo comunque inopportuno – conclude la nota – il comportamento della tifoseria ospite che, in un momento in cui ci sarebbe stato solo da festeggiare la propria squadra, si è resa protagonista di un comportamento inusuale per l’ambiente pallavolistico”.