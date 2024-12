Il Natale ad Assisi, francescano e spettacolare | Proietti: “La terra più accogliente d’Italia” VIDEO

E’ con il Cantico delle Creature che Assisi accompagnerà i visitatori nell’anno del Giubileo e dell’ottocentenario francescano. Al messaggio francescano sono infatti ispirate le scene che compariranno sulle facciate dei principali luoghi francescani e del Comune, accompagnati appunto da letture di frasi tratte dal testo poetico scritto da Francesco in lingua italiana volgare nel 1225, che compariranno anche lungo le vie delle città. Un percorso del messaggio francescano, che si annuncia di grande impatto emotivo, oltre che altamente spettacolare, grazie alle scenografice composte da milioni di pixel, realizzate da architetti della luce di Enel X, su incarico del Comune di Assisi, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale.

Le 7 tappe del Cantico

A ispirare i creativi gli affreschi di Giotto nella Basilica di San Francesco, le fonti francescane e il celebre film “Fratello sole, sorella luna” di Zeffirelli. Elementi chiave del “Cantico delle Creature” saranno proiettati su chiese e monumenti, in un percorso che si divide in sette parti e che vede sempre presente la figura di San Francesco, per lanciare al mondo un messaggio di pace e speranza.

Un percorso che muove dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli, con impressa la prima strofa del Cantico; accanto c’è Madre Terra, feconda e generosa. Sul santuario del Sacro Tugurio di Rivotorto c’è “frate focu”, il Fuoco simbolo di forza e vitalità. Sulla Basilica di Santa Chiara c’è fratello Sole, come fonte di vita. Sulla Cattedrale di San Rufino c’è “sor’acqua”, l’Acqua pura e umile e rigenerante. In Piazza del Comune ci sono “sora Luna e le Stelle”, che illuminano la notte buia. Sull’Abbazia di San Pietro “frate Vento” e l’aria, simboli della libertà e dello spirito di Dio che anima ogni cosa.

Alla fine del percorso, sulla facciata della Basilica di San Francesco, tutte le creature del Cantico si ritrovano insieme: la notte e il giorno coesistono, nel buio brilla luminosa una stella che invita ad assistere alla rievocazione, naturalmente, della Natività.

L’emozione della sindaca-governatrice

Stefania Proietti, visibilmente soddisfatta ed emozionata nella doppia veste di neo governatrice dell’Umbria e, ancora per pochi giorni, di sindaca di Assisi (e di presidente della Provincia) ha ricordato che queste ambientazioni sono nate da un tavolo di Giunta comunale in cui, insieme agli assessori, fu deciso di ispirare ai centenari francescani gli sforzi culturali della città. Una città fortemente impegnata, visto che, come ha sottolineato, il progetto è totalmente finanziato dal Comune. “Anche per sostenere il commercio di prossimità in difficoltà” ha evidenziato.

Ma il Natale ad Assisi aspira ad essere un “Natale per l’Umbria”. Con un’ambizione: “Vogliamo farci trovare – dice Proietti – come la terra più accogliente d’Italia, che ad Assisi trova la sua porta”.

Il “ruolo più bello d’Italia” e i due momenti più drammatici

Per Stefania Proietti la presentazione degli eventi di Natale della sua Assisi a Palazzo Donini, la sua nuova casa istituzionale, hanno anche rappresentato una sorta di saluto alla sua città, dopo “questi otto anno nel ruolo più bello che si possa immaginare per un sindaco”. Anni, ha ricordato, segnati anche da due momenti drammatici. Il Covid: “Ero dentro ad Enel quando è stata data la notizia del paziente zero, ma abbiamo comunque voluto mettere a punto il progetto di videomapping per dare un segno di speranza”. E la guerra in Ucraina, che aveva costretto a sospendere le luminarie per gli eccessivi costi dell’energia elettrica.

Con ben altre speranze ora Assisi attende il 24 dicembre l’apertura della Porta Santa per entrare, con il Natale, nel Giubileo del 2025.

Il programma: oltre 200 eventi

Ma alle celebrazioni e ai simboli religiosi si uniranno occasioni di divertimento rivolte a tutta la famiglia, come ha ricordato l’assessore al Turismo, Fabrizio Leggio, illustrando brevemente il programma. Che conta oltre 200 iniziative, 35 concerti (tra cui quello Gospel del coro della South Carolina), il coinvolgimento di DeMusicAssisi, rappresentata dal direttore artistico Massimiliano Dragoni, per una sorta di edizione natalizia del festival di musica medievale. dal 27 al 29 dicembre, tre giorni di eventi, laboratori e concerti gratuiti dedicati alla musica medievale durante le festività natalizie, con lo sguardo rivolto anche verso repertori musicali legati a città gemellate con Assisi, come Betlemme, San Francisco e Santiago de Compostela. Accanto a tutto ciò, diverse iniziative con protagonisti gli Zampognari, che suoneranno itineranti nel centro storico e nelle frazioni, esibendosi anche in veri e propri concerti in location suggestive, ma anche salendo in cattedra per lezioni legate alla musica della tradizione popolare.

Tante le attrazioni per bambini, come il Trenino del Natale, la Casa di Babbo Natale, spettacoli itineranti, Babbi Natale marching band, artisti di strada, animazione con personaggi dei cartoni animati e tratti dalla letteratura, giochi di ruolo e spettacoli alla Rocca Maggiore di Assisi, per un Natale fortemente dedicato alle famiglie.

Il Mercatino, sempre a tema francescano, che sarà allestito nella piazza di Santa Chiara. Nel centro storico e Santa Maria degli Angeli ci saranno inoltre mercatini con prodotti artigianali e tipici di qualità, con musica in filodiffusione e decori speciali dedicati sempre al tema del “Cantico delle Creature”.

“Natale ad Assisi – ha evidenziato Leggio – è un prodotto turistico consolidato, rivolto a un pubblico vasto e diversificato, che nella nostra città può trovare tutto ciò che desidera per vivere al meglio le festività natalizie”.

L’accensione il 7 dicembre

Le suggestive illuminazioni e l’albero in Piazza del Comune saranno accesi il 7 dicembre, alle ore 17. Anche le classiche luminarie sono dedicate al tema del “Cantico delle Creature”, con oltre 600 metri di tubi luminosi che vanno a comporre le strofe dello stesso nelle vie principali del centro storico, addobbate anche con festoni e ghirlande. Per illuminare la città con le luci di Natale, in tutto sono stati utilizzati oltre 330mila punti luce (circa 80mila nel centro storico di Assisi, 160mila a Santa Maria degli Angeli e oltre 90mila nelle frazioni).

A completare il Natale di luce, ci saranno anche due grandi alberi luminosi (piazza del Comune e Santa Maria degli Angeli) e un’installazione lunga 5 metri e alta quasi 2, animata da oltre 3mila lampadine che riproduce, in Piazza del Comune, l’iconica scritta “AsSÌsi”, con il “Sì” incastonato in una palla di Natale rossa e tridimensionale, che caratterizza la campagna di promozione nazionale degli eventi natalizi, firmata dalla prestigiosa agenzia Armando Testa con strategia media di The Gate Communication. L’intero piano di illuminazione natalizia, sia relativo alle proiezioni che alle luminarie, è basato su luci led, a basso impatto energetico e con un progetto di sostenibilità ambientale. Anche questo, declino in tempi moderni, è lo spirito francescano.

Per il programma completo www.nataleassisi.it