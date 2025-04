"Campionario" di droga tra gli indumenti, arrestato 37enne - Tuttoggi.info

Un 37enne emiliano è stato arrestato a Città di Castello per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, nel corso di un controllo, i militari hanno fermato un’auto sospetta – proveniente dalla provincia di Ferrara – con a bordo tre ragazzi, tutti accompagnati in caserma per approfondire gli accertamenti, soprattutto su uno di essi, particolarmente agitato.

Quest’ultimo, tra gli indumenti, aveva praticamente di tutto: 27 pasticche di ecstasy, 28 grammi di MDMA (un derivato dell’anfetamina), 4 grammi di cocaina, 7 di hashish, materiale per il confezionamento e circa 2.300 euro in banconote di vario taglio, ritenuti dagli inquirenti provento dell’attività illecita.

Tutto è stato sottoposto a sequestro assieme allo stupefacente, peraltro pure suddiviso in dosi pronte ad essere spacciate. L’indagato, al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pm di turno è stato ristretto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, a seguito del quale il giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno in Emilia.