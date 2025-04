Gli rubano lo zaino in ospedale, denunciato 44enne che usa il suo bancomat - Tuttoggi.info

Mentre era all’ospedale Santa Maria della Misericordia aveva subito il furto del suo zaino, che conteneva anche il portafoglio e il bancomat. L’uomo aveva dunque denunciato il fatto alla polizia di Stato Perugia, a cui qualche giorno dopo ha anche segnalato di aver ricevuto la notifica di un pagamento effettuato proprio col suo bancomat in un negozio di Fontivegge.

E’ stato in questo modo che gli agenti sono riusciti a risalire a chi era entrato in possesso del bancomat, rivelatosi poi essere un 44enne italiano. Che dopo essere stato identificato è stato denunciato per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Gli agenti della Squadra Volante hanno infatti effettuato alcuni accertamenti, anche grazie alla visione delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, mediante i quali sono riusciti ad identificare il responsabile dell’indebito utilizzo della carta di pagamento provento furto. Una volta localizzato il 44enne, proprio nei pressi della stazione ferroviaria del quartiere di Fontivegge, gli agenti hanno proceduto ad avvicinarlo e a denunciarlo.