Frontale tra auto, conducenti estratti da lamiere - Tuttoggi.info

Brutto frontale tra auto questa mattina (16 aprile), intorno alle 8, in Via Tancredi Ripa di Meana (Perugia).

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Cavour, che hanno estratto i due conducenti dalle lamiere delle rispettive vetture.

In supporto è arrivato anche il 118, che ha prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale. Le loro condizioni, al momento, non sono note. Presente anche la Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare la viabilità, fortemente rallentata a causa del sinistro, le cui cause sono ancora tutte da accertare.