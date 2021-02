Gubbio, da lunedì 15 febbraio riaprono scuole materne e nidi - Tuttoggi

Il Comune si attiene alla sentenza del Tar, che ha sospeso la chiusura dei servizi socioeducativi (0-6 anni) | Saranno garantiti tutti i servizi, dal trasporto alla mensa

A Gubbio, da domani (lunedì 15 febbraio), riapriranno scuole materne e nidi, sia pubblici che privati.

Il Comune si attiene dunque al provvedimento del Tar dell’Umbria, che ha sospeso l’ordinanza regionale del 6 febbraio, limitatamente alla parte in cui si disponeva la chiusura di tutti i servizi socioeducativi per l’infanzia (0-6 anni) statali e paritari della provincia di Perugia fino al 21 febbraio.

Attenendosi dunque alla comunicazione della Regione e alla sentenza del Tar, l’Amministrazione comunale eugubina si è subito messa al lavoro per la riapertura, anche dal momento che le autorità sanitarie non hanno fornito elementi che rendano necessario il proseguimento della chiusura.

“Con questa sentenza – sottolinea il sindaco Filippo Stirati – si sono concretizzate quelle perplessità che avevo sin da subito fatto presenti: la chiusura di nidi e materne non appoggiata da evidenze epidemiologiche era quantomeno un azzardo. La sentenza del Tar dimostra tutti i fondamenti dei dubbi che avevamo espresso alla Regione”.

Grazie ad un tempestivo lavoro di giunta, dirigente e uffici scolastici, tutti i servizi saranno garantiti già a partire da domani, sia per quanto riguarda il trasporto sia per quanto concerne la mensa, con variazioni sul menù in base alla disponibilità, dato che il servizio lavora con approvvigionamenti quotidiani di materie prime biologiche.