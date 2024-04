Spoleto ha la Consulta giovanile, eletti e Gruppi di lavoro - Tuttoggi.info

Spoleto ha (finalmente) la sua Consulta giovanile, 25 giovani eletti dalle associazioni cittadine che a inizio settimana si sono ufficialmente insediati in Municipio dopo essere stati ricevuti dai membri del parlamento e della giunta cittadina.

Un risultato che può considerarsi storico, atteso che tanti erano stati i tentativi fatti nel tempo dalla politica senza però arrivare mai a qualcosa di concreto.

Merito della assessora Luigina Renzi e degli uffici che a inizio anno avevano pubblicato il bando di adesione e che hanno preso atto delle indicazioni pervenute dalle associazioni cittadine. Anche l’opposizione ha elogiato la nascita di questa realtà che, se ben guidata, potrà essere di sicuro stimolo per la governance cittadina.

I membri della Consulta hanno tutti tra i 17 e i 32 anni (il limite di età era 34) e l’avvio dei lavori ha fatto registrare un insolito record da far invidia ai più adulti: in poco più di un’ora i 21 presenti hanno dato vita a 4 gruppi di lavoro e condiviso i rispettivi ruoli. All’appello mancavano 4 membri, per motivi di lavoro o di studio, che la prossima settimana decideranno a quali gruppi aderire.

Gli eletti sono Luca Broglioni, Ilenia Ceppi, Sara Forlenza, Maria Iodice, Filippo Proietti Picotti, Giacomo Restani, Saverio Rossi, Arianna Sassi, Anna Tosti, Michele Calai, Emanuele Mazzoccanti, Riccardo Petrini, Anna Chiara Vantaggi, Luigi Arcangeli Aglini, Alessandro Campana, Tommaso Clarici Monini, Gaia Corvara, Marco D’atanasio, Marika Flavi, Lavinia Fracassa, Francesco Giannoni, Vanessa Giuliani, Leonardo Macchitella, Chiara Martellini Marini e Cecilia Rossi.

A guidare la Consulta sono stati chiamati Alessandro Campana (Presidente), Cecilia Rossi (Vice presidente) e Riccardo Petrini nell’incarico di Segretario della Consulta.

Questi per il momento i componenti dei Gruppi di lavoro che potranno subire variazioni al’ingresso dei 4 colleghi.

Eventi culturali e sociali: Arianna Sassi, Tommaso Clarici Monini, Anna Tosti, Leonardo Macchitella, Marco D’Atanasio, Chiara Martinelli Marini;

Sport ed eventi sportivi: Giacomo Restani, Francesco Giannoni, Sara Forlenza, Michele Calai, Marika Flavi;

Istituti scolastici superiori ed universitari: Emanuele Mazzoccanti, Luigi Arcangeli, Saverio Rossi, Filippo Proietti Picotti;

Orientamento professionale: Maria Iodice, Ilenia Ceppi, Vanessa Giuliani.

