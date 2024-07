Parte l'Estate a Cascia con una nuova idea di promozione turistica del territorio - Tuttoggi.info

È un ricco cartellone di eventi ma rientra in un più grande progetto di valorizzazione e promozione turistica della città. L’Estate a Cascia si prepara ad accogliere i turisti e a intrattenere i cittadini proponendo loro non solo eventi, ma esperienze, con un programma che spazia dal teatro alla musica, dall’enogastronomia alla cultura con un’attenzione al sociale, passando per attività naturalistiche e sportive, in scena dal 27 luglio alla metà di settembre.

Tra gli eventi principali del programma dell’Estate a Cascia, che è stato presentato a Perugia mercoledì 24 luglio, ci sono sicuramente sabato 10 agosto Tuber fest, festival dedicato al tartufo alle eccellenze agroalimentari del territorio, e il 20 agosto il Gran Galà equestre che per il quarto anno porta un grande spettacolo in città. All’incontro erano presenti il Comune di Cascia il vicesindaco e assessore al turismo Marco Emili, il destination manager Gianluca La Terza e il responsabile area territorio e ufficio turismo Alessandro Marotta, e Luigi Ercoli, presidente della Proloco Cascia-Roccaporena.

“Un grande programma – ha commentato Emili – per far sì che ci sia una buona accoglienza per tutti coloro che raggiungono Cascia. La città è conosciuta per l’aspetto religioso e spirituale legato a Santa Rita, ma siamo certi che non sia l’unico che può offrire, ci sono altri elementi di grande attrattiva: parlo di un ambiente bellissimo non ancora valorizzato, di un sistema culturale che attraversa la città, di un sistema enogastronomico fatto di eccellenze che diventano una risorsa per il territorio”.

Si parte sabato 27 luglio con due eventi, il 25esimo Motoraduno città di Cascia dedicato alle motociclette d’epoca che nel weekend esploreranno il territorio, e alle 22 al Valico Civita di Cascia l’iniziativa ‘Gli antichi e le stelle dove cadde il grande meteorite’, una passeggiata notturna per ammirare la luna e il cratere del meteorite a Monte Pozzoni. “A Cascia abbiamo anche il settore sportivo da proporre – ha aggiunto Emili –, tantissime squadre scelgono il nostro territorio per venire in ritiro e prepararsi ai campionati, e ospitiamo anche campus per i ragazzi. Dallo scorso anno abbiamo inoltre il ritiro degli arbitri dalla serie A alla serie D e con loro stiamo cercando di organizzare un evento l’8 agosto”. L’occasione è, appunto, giovedì 8 agosto, al Sagrato della Basilica il concerto di musica classica ‘Notte sotto le stelle’ in memoria di Giacomo Persiani, giovane organista prematuramente scomparso. Il 10 agosto è ormai la data fissa per Tuber fest, partito lo scorso anno, dopo la lunga esperienza della mostra mercato Aestivum, per dare un taglio più fresco e giovanile all’evento dedicato al tartufo estivo.

“Abbiamo deciso quest’anno – ha aggiunto Emili – di organizzare per le vie della città un grandissimo percorso con assaggi di vini e degustazioni gastronomiche accompagnate da musica e iniziative”. Gli eventi proseguono domenica 11 agosto con ‘About a ring’, cammino artistico esperienziale sull’anello di Santa Rita, lunedì 12 agosto un Mojito party in piazza Garibaldi dove martedì 13 agosto ci sarà ‘Ho guardato il cielo’, spettacolo per la direzione artistica di Mirko Frezza, inserito in un più ampio progetto volto a creare eventi accessibili e inclusivi, fondamentali per una rinascita culturale e sociale dei territori.

C’è spazio poi il 14 agosto per il cabaret di Massimo Bagnato, mentre il 15 sarà la volta del concerto ‘Tutto in frequenza con gli Exit’ e dal 16 al 18 agosto ‘Hangover night’, la festa della birra. Musica poi il 19 con ‘Sogni appesi’, tribute band di Ultimo, ma l’attesa è tutta il 20 agosto per il Gran Galà equestre per la direzione artistica di Luigi Altieri e la regia di Umberto Scotti. “Penso che nel centro Italia – ha aggiunto Emili – non ci sia manifestazione equestre come il Galà di Cascia. Quest’anno abbiamo 13 numeri e come sempre un grandissimo direttore artistico che ci permette con la sua professionalità di raggiungere artisti importantissimi”.

L’Estate a Cascia prosegue ancora tra musica e intrattenimento, per concludersi con i festeggiamenti per la Madonna Addolorata il 14 e 15 settembre. “Per promuovere il territorio in ambito turistico – ha dichiarato Marotta – c’è la necessità di ripristinare le condizioni di sicurezza. Abbiamo fatto un grande lavoro di ricostruzione fisica e sociale e Cascia è il primo comune del cratere nel campo della ricostruzione privata. Con il nostro progetto di marketing territoriale non ci siamo fermati alla sola proposta di visita dei luoghi esistenti, ma stiamo costruendo un turismo di tipo esperienziale con la realizzazione di prodotti turistici”.

“Abbiamo cominciato qualche anno fa – ha spiegato La Terza – qualcosa di molto importante con un Piano turistico alla base di tutto il lavoro che sta prendendo concretezza in questi mesi e che ha delineato la nuova identità di Cascia. La città è conosciuta nel mondo per la sua identità religiosa, ma abbiamo capito che ha tante altre potenzialità da far vedere e a questo ci siamo ispirati con il concetto di spiritualità in cui rientrano anche il benessere e l’esperienza e in base a questo stiamo creando la struttura organizzativa Dmo, Destination Management Organization”