Stefan scomparso da 25 giorni, appello della famiglia a "Chi l'ha visto?" - Tuttoggi.info

Il 29enne si è allontanato lo scorso 1° aprile da Città di Castello a bordo della sua auto e non è più rientrato, la madre Clara " Aiutatemi a ritrovarlo"

Si è allontanato da Città di Castello a bordo della sua auto, una Ford Fiesta blu scuro, targata DP523EE, e non è più rientrato.

Lui è Stefan Mihai Galiceanu, 29 anni di origine romena, scomparso lo scorso 1 aprile, quasi un mese fa, proprio nel Tifernate.

Il ragazzo – residente a Palazzo del Pero (Ar) con la famiglia – non ha con sé né il telefono né i documenti, forse solo la patente di guida. I suoi segni particolari sono alcuni piercing ai lobi di entrambe le orecchie.

I familiari – temendo che il figlio possa trovarsi in difficoltà – si sono rivolti persino alla nota trasmissione “Chi l’ha visto?”, con mamma Clara che disperata e in lacrime ha lanciato l’appello ieri sera in tv affinché venga segnalata anche la minima traccia. Stefan – titolare di un’impresa edile con il padre – secondo il racconto della madre stava passando un momento difficile della sua vita.