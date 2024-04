Anghiari, inaugurata la 49^ Mostra Mercato dell’Artigianato - Tuttoggi.info

Il centro storico di Anghiari apre le sue botteghe fino al 1° maggio

È stata inaugurata ieri pomeriggio (24 aprile), nella rinnovata Sala del Cassero, la 49^ edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, che si protrarrà fino al 1° maggio nel centro storico di Anghiari.

Tradizione ed innovazione, tante iniziative e soprattutto le eccellenze del fatto a mano, che come sempre mettono in evidenza le qualità delle opere prodotte dagli artigiani e che i visitatori possono scoprire nelle caratteristiche botteghe del centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia. Un mix da sempre vincente, arricchito di anno in anno da interessanti novità ed un’edizione, quella attuale, che collega il presente al prossimo futuro, perché nel 2025 la mostra festeggerà il suo cinquantesimo compleanno.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, il sindaco di Anghiari, presidente dell’Ente Mostra e della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, il Prefetto di Arezzo Maddalena De Luca, il presidente Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, il vicepresidente CNA Arezzo Andrea Marsupini, il Presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi, il direttore artistico della mostra Paola De Blasi, l’assessore di Anghiari Ilaria Lorenzini e due illustri ospiti: la giornalista e conduttrice televisiva Federica De Denaro, “madrina” di questa edizione e il giornalista, sommelier e travel designer Filippo Bartolotta.

Dopo il taglio del nastro e la musica dei Deb Jones si è svolta in anteprima la visita a Palazzo Pretorio, dove sono collocate oltre 100 bellissime opere che caratterizzano la collaterale “I Mestieri dell’Arte fra Tevere e Arno”, dedicata all’artigianato artistico.

Da segnalare, già nella giornata inaugurale dell’edizione 2024, lo stand gastronomico sulle antiche mura curato dall’Associazione Pro-Anghiari e i primi laboratori dedicati all’artigianato dal vivo, per chi vorrà vivere appieno l’esperienza, scoprire il lavoro che si cela dietro la realizzazione delle opere e partecipare direttamente. Questi gli orari di apertura delle botteghe artigiane: prefestivi e festivi dalle 10 alle 19.30, feriali dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.