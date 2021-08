Perugia, in porta il baby ungherese Megyeri ex Roma Primavera

Prestito per due anni con diritto di opzione dall'Honved Budapest | Nel giro delle nazionali giovanili ungheresi

Un altro giovanissimo calciatore nella rosa a disposizione di mister Alvini. L’A.C. Perugia ha ufficializzato l’arrivo in prestito biennale con diritto di pzione del portiere ungherese Gabor Megyeri, di proprietà dell’Honved Budapest.

Il portiere, classe 2002, a settembre dello scorso anno era stato aggregato alla Roma Primavera di Alberto De Rossi per 20 mila euro.

Cresciuto nel vivaio dell’Honved, Megyeri ha già vestito la maglia delle nazionali Under 16 e Under 17 dell’Ungheria, collezionando 4 presenze in totale con la maglia dell’Ungheria.