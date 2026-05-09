Martellate in testa a donna sul bus, è gravissima: caccia al fuggitivo - Tuttoggi.info

È caccia all’uomo che nel primo pomeriggio di oggi (sabato 9 maggio) ha aggredito, sembra a colpi di martello in testa, una donna all’interno di un autobus. Il grave fatto di cronaca è avvenuto a Stroncone, all’altezza della località Santa Lucia. L’autista dell’autobus ha subito arrestato la corsa appena accortasi di quanto stava accadendo all’interno del mezzo: un uomo, che sarebbe straniero, di circa 40 anni, avrebbe iniziato a colpire a colpi di martello una 44enne marocchina, colpendola anche alla testa. L’aggressore si è dato subito alla fuga, mentre sul posto sono intervenuti il personale del 118, con anche l’elisoccorso Nibbio, e i carabinieri della Compagnia di Terni.

La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria in gravissime condizioni per le ferite riportate, in particolare un trauma cranico: è stata ricoverata in prognosi riservata. In corso le ricerche del fuggitivo, che non è al momento chiaro se conoscesse la donna che ha aggredito.

(articolo in aggiornamento)