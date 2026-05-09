 Martellate in testa a donna sul bus, è gravissima: caccia al fuggitivo - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Martellate in testa a donna sul bus, è gravissima: caccia al fuggitivo

Sara Fratepietro

Martellate in testa a donna sul bus, è gravissima: caccia al fuggitivo

Sab, 09/05/2026 - 16:34

Condividi su:

È caccia all’uomo che nel primo pomeriggio di oggi (sabato 9 maggio) ha aggredito, sembra a colpi di martello in testa, una donna all’interno di un autobus. Il grave fatto di cronaca è avvenuto a Stroncone, all’altezza della località Santa Lucia. L’autista dell’autobus ha subito arrestato la corsa appena accortasi di quanto stava accadendo all’interno del mezzo: un uomo, che sarebbe straniero, di circa 40 anni, avrebbe iniziato a colpire a colpi di martello una 44enne marocchina, colpendola anche alla testa. L’aggressore si è dato subito alla fuga, mentre sul posto sono intervenuti il personale del 118, con anche l’elisoccorso Nibbio, e i carabinieri della Compagnia di Terni.

La donna è stata trasportata all’ospedale Santa Maria in gravissime condizioni per le ferite riportate, in particolare un trauma cranico: è stata ricoverata in prognosi riservata. In corso le ricerche del fuggitivo, che non è al momento chiaro se conoscesse la donna che ha aggredito.

(articolo in aggiornamento)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Inclusione lavorativa, dopo Fattoria sociale e Bistrot ecco gli alloggi turistici

Spoleto

SpoletOlistica, la città si scopre crocevia tra scienza, coscienza e ricerca interiore

Spoleto

Grande risultato per gli studenti della Pianciani-Manzoni ai Giochi di Fibonacci 2026

in umbria

gli ultimi pubblicati

Pillole Italpress

Cina, nello Yunnan i droni sempre più utilizzati per costruire in zone impervie

Top News ITALIA

Martin vince la Sprint di Le Mans, preceduti Bagnaia e Bezzecchi

Pillole Italpress

Ue, Sommella “Un italiano non può che essere europeista”
Pillole Italpress

Metsola “In questo momento abbiamo bisogno più che mai dell’Europa”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!