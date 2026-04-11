 Arrestato per maltrattamenti: la figlia dà l'allarme - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Arrestato per maltrattamenti: la figlia dà l’allarme

Redazione

Arrestato per maltrattamenti: la figlia dà l’allarme

I Carabinieri di Terni hanno arrestato un 42enne marocchino responsabile di maltrattamenti contro familiari. Lite degenerata
Sab, 11/04/2026 - 12:46

Condividi su:

Nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 aprile, i Carabinieri di Terni hanno arrestato un 42enne marocchino ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e lesione personale nei confronti della compagna, una connazionale 43enne.

L’allarme è scattato poco dopo l’una quando è giunta al 112 una chiamata d’emergenza: a chiedere aiuto, con voce tremante, la figlia minore della coppia, terrorizzata dall’ennesima violenta lite scoppiata tra i genitori all’interno dell’abitazione familiare. I militari, giunti immediatamente sul posto, si sono trovati di fronte ad una scena di forte tensione: la donna con gli indumenti lacerati a seguito della colluttazione e la figlia adolescente erano in evidente stato di shock e visibilmente terrorizzate; all’interno della camera da letto oggetti a terra e vetri infranti, segni inequivocabili di quanto accaduto poco prima.

Secondo quanto ricostruito e confermato dalla denuncia sporta dalla 43enne, la lite sarebbe nata per motivi economici a seguito del licenziamento del marito, che aveva lasciato volontariamente il lavoro in giornata. Il litigio è degenerato e la donna sarebbe stata colpita con un calcio al fianco e strattonata con violenza per i capelli dall’uomo, il tutto sotto gli occhi della figlia, riportando lesioni giudicate guaribili in 3 giorni dai sanitari del locale ospedale. L’episodio è giunto al culmine di una serie di vessazioni quotidiane cui la donna era sottoposta dallo scorso mese: continue ingiurie, minacce, controllo ossessivo del cellulare ed imposizioni sull’abbigliamento, finanche la rivelazione che l’uomo avrebbe contratto il matrimonio al solo fine di regolarizzare la propria posizione sul Territorio Nazionale.

Per il 42enne è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, il trattenimento in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida per direttissima, fissata per giovedì 2 pomeriggio, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare la misura precutelare, ha applicato nei suoi confronti l’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla consorte ed applicazione del braccialetto elettronico.

Il procedimento è pendente in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile l’indagato deve ritenersi innocente.

Articoli correlati

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Spoleto

Crisi energetica, Paolucci: “per mezzi Ase riserve per una settimana”

Orvieto

Orvieto, auto si ribalta su un campo. Illeso il conducente

Orvieto

Lite a colpi di mannaia e coltello, arrestato 58enne

in umbria

gli ultimi pubblicati

Top News ITALIA

Mattarella conferisce 28 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”

Top News ITALIA

Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontino

Pillole Italpress

Medicina Top – 11/4/2026

Top News ITALIA

Malen-show all’Olimpico, la Roma batte il Pisa 3-0

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!