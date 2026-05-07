Calendimaggio di Assisi ha la sua Magnifica Madonna: è Monna Sofia Balducci | FOTO - Tuttoggi.info

Madonna Primavera è Monna Sofia Balducci: vincendo la corsa delle tregge il tiro delle Balestre e lasciando solo il tiro alla fune ai rivali di Parte de Sopra, i partaioli della Magnifica Parte de Sotto eleggono Monna Sofia quale Regina della Festa. Studentessa quattordicenne del liceo scientifico, famiglia di comprovata fede “rossa” perché storica appartenente da generazioni alla Magnifica, era abbinata al balestriere Luca Marini. (Fotogallery a cura di Andrei Ciobanu)

Prima delle gare di agilità e abilità, le due Parti hanno introdotto le loro Madonne Primavera. La Nobilissima ha presentato Monna Margherita Crivelli, Monna Marta Gubbiotti, Monna Anna Menichelli, Monna Eloisa Parodi e Monna Sara Tutarini, con un corteo che ha descritto il mondo femminile ispirato ai floraria ma solo nei suoi lati più gioiosi e delicati, senza licenziosità; nei colori delicati dei fiori, nel tema della “reverdie”, ispirato ai nostri prati colorati di fiori primaverili. Le cinque madonne rappresentavano le cinque arti femminili – danza, musica (con un liuto di Adolfo Broegg di cui quest’anno ricorre il ventennale della morte), poesia, ricamo e pittura. Ogni Madonna è stata inoltre accompagnata dalla propria famiglia vera come oramai è tradizione per la Parte de Sopra da diversi anni.

La Magnifica ha risposto con un corteo in cui il colore rosso acceso è stato rappresentato “come il sangue e come l’amore ci lega tutti”. Accanto alle figure che incarnano energia, abilità e spirito di competizione, insieme ai simboli dei Rioni che portano grazia, gioia e forza, le Madonne Primavera – Monna Sofia Balducci, Monna Caterina Principale, Monna Isabella Ranocchia, Monna Agnese Salari e Monna Camilla Santarelli – sono il volto della bellezza e della speranza. “Ognuna porta con sé una storia, un legame familiare, un’eredità fatta di affetti. Nei loro gesti e nei loro abiti si riflette la rinascita della natura, incarnata dalla Primavera, promessa di bellezza”. Come noto la vittoria in questa gara non influisce nell’assegnazione del Palio, ma la Parte vincitrice ha la possibilità di mettere per prima in scena le rievocazioni di vita medioevale nel Calendimaggio 2027 e impressionare così i giurati con le rievocazioni di vita medioevale in notturna.