Nocera Umbra, Ente Palio e Avis insieme: duemila euro per le mascherine

L’Ente Palio dei Quartieri e la sezione Avis “Adelmo Tori” di Nocera Umbra hanno deciso, insieme, di stanziare mille euro ciascuno per la realizzazione di mascherine (ad uso esclusivo della collettività) da consegnare alla popolazione. Si tratta di un gesto, pienamente condiviso dai due Consigli direttivi, che vuole significare una vicinanza umana e sociale verso le famiglie del territorio in un momento particolarmente difficile come quello che tutti stiamo vivendo.

Collaborazione e sinergia

Il materiale è stato consegnato al Gruppo comunale di Protezione civile “Città delle Acque” di Nocera Umbra che provvederà alla sua distribuzione. L’Ente Palio dei Quartieri e l’Avis, dopo averlo fatto anche per altre iniziative socio-culturali, hanno deciso di continuare ad operare in sinergia, dove possibile, in una collaborazione fattiva e concreta utile alla promozione del territorio ed in questo caso per manifestare vicinanza ai cittadini.

“Un gesto per la normalità”

“Auspicando che il nostro seppur piccolo gesto possa risultare utile per tornare ad un minimo di normalità di vita quotidiana, continuiamo a seguire con attenzione questa situazione emergenziale dichiarandoci disponibili, nel limite delle nostre possibilità, per eventuali prossime iniziative comuni – spiegano i presidenti Alberto Scattolini e Gabriele De Dominicis – Un ringraziamento particolare va agli amici volontari della Protezione Civile di Nocera Umbra per il prezioso lavoro che stanno svolgendo sul territorio ed in questo caso per la disponibilità rispetto alla nostra iniziativa“.