Mozart e l'originale suono della glass harmonica protagonisti del tradizionale Concerto di Natale degli Amici della Musica di Perugia - Tuttoggi.info

Torna il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale degli Amici della Musica di Perugia, nel cartellone della stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli. Venerdì 13 dicembre, alle 20.30, il teatro del Pavone ospiterà il concerto dell’Orchestra da Camera di Perugia – diretta da Enrico Bronzi – con lo svizzero Matthias Würsch, uno dei pochi esperti attuali della glass harmonica, strumento dai suoni “surreali” prodotti dalle dita umide dell’esecutore che strofinano bicchieri di vetro di varie dimensioni.

Quasi tutto il programma è dedicato a musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: le due raccolte di Danze tedesche (K. 509 e K. 571), il breve Adagio in do maggiore K. 356 (per glass harmonica sola) e il più articolato e polifonico Adagio e Rondò K. 607 in do minore, accompagnato da flauto, oboe, viola e violoncello.

A concludere il concerto, prima di una serie di melodie tradizionali austriache, sarà il Divertimento in fa maggiore K. 522, noto con il titolo di Ein musikalische Spaß, un umoristico e davvero unico “scherzo musicale”.

Luogo: Teatro del Pavone, piazza della Repubblica, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA