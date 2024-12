Sorpreso con una bottiglia di liquore insulta e scalcia gli agenti: arrestato - Tuttoggi.info

Il personale della polizia di Stato del commissariato di Assisi, a seguito di intervento presso un esercizio commerciale a Santa Maria degli Angeli, ha arrestato un cittadino polacco – 36 anni e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un avviso orale del Questore e della sorveglianza speciale – per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, l’uomo, notato da un poliziotto libero dal servizio mentre si aggirava con sospetto tra gli scaffali del supermercato, è stato raggiunto dagli agenti del Commissariato – allertati dal collega – nei pressi delle scale antincendio. Avvicinato dagli operatori per essere sottoposto a controllo, il 36enne – sorpreso con una bottiglia di liquore, verosimilmente provento di furto – ha mostrato fin da subito un atteggiamento nervoso e poco collaborativo. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti, scalciando e tirando dei pugni, circostanza che ha indotto gli operatori a contenerlo in sicurezza.

Il 36enne, che anche durante il tragitto verso gli uffici del Commissariato ha continuato a tenere una condotta violenta, minacciando i poliziotti e colpendo i finestrini e il divisorio della volante, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, fino all’udienza nel quale l’arresto è stato convalidato ed è stata applicata misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (Foto di Benjamin Voros su Unsplash)