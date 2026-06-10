Avvia i lavori sulle gallerie, file sul Raccordo e mezzi pesanti sulle strade secondarie - Tuttoggi.info

Considerati gli elevati volumi di traffico pendolare che interessano la tratta urbana del raccordo autostradale Perugia-Bettolle, Anas ha programmato i lavori della galleria “Madonna Alta” in due estati, in modo da contenere al minimo possibile i disagi alla circolazione. L’inizio delle due estati “di passione” per chi transita sul Raccordo, ma anche per molti residenti in varie zone di Perugia.

Iniziati oggi, mercoledì 10 giugno, i nuovi lavori di adeguamento sulle gallerie del tratto cittadino del Raccordo Perugia – Bettolle. Nonostante per l’avvio dei lavori si sia atteso il termine delle lezioni per limitare i disagi, sul Raccordo si sono create file in direzione nord, con diverse auto (ed anche i mezzi pesanti), che hanno provato percorsi alternativi a Ponte San Giovanni, nella zona di via Sicilia e, per chi proviene dalla direzione opposta, sulle strada di San Martino in Campo, Balanzano e Madonna del Piano.

I lavori interessano la carreggiata in direzione Ponte San Giovanni. Nella prima fase – fino al 13 agosto – il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta e sarà chiusa la rampa di ingresso in direzione Ponte San Giovanni dello svincolo di Madonna Alta, con orario continuato h24.

Successivamente, dal 14 agosto i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00, con deviazione del traffico in direzione Ponte San Giovanni sulla viabilità locale, tra gli svincoli di Madonna Alta e San Faustino, fino al termine dei lavori previsto per fine settembre. Per i mezzi pesanti di lunga percorrenza sarà consigliata, come alternativa al raccordo, la SS728 “del Pantano”.

Nell’estate 2027 si svolgeranno analoghi interventi nella carreggiata in direzione Bettolle.

Galleria “Pallotta”

Proseguono al contempo anche gli interventi già avviati nella galleria “Pallotta”, che attualmente si svolgono sulla carreggiata in direzione Bettolle, in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00, con traffico deviato sulla viabilità locale tra gli svincoli di Piscille e Prepo.

Per contenere i disagi al traffico i lavori saranno sospesi durante Umbria Jazz (dal 3 al 12 luglio). Nel periodo successivo, caratterizzato da minori flussi di traffico, i lavori riprenderanno in orario continuato h24, 7 giorni su 7, con traffico regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta e chiusura della rampa di ingresso in direzione Bettolle dello svincolo di Piscille, fino al 30 agosto.

Anas ha informato che successivamente il cantiere tornerà nella configurazione attuale con chiusura solo notturna.