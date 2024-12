Passion in the secret garden. Mark Kostabi a Trevi. Complesso museale di San Francesco - Tuttoggi.info

PASSION IN THE SECRET GARDEN

I tesori del Complesso Museale di San Francesco di Trevi incontrano l’arte contemporanea di Mark Kostabi

Promossa dal Comune di Trevi la mostra “Passion in the secret garden”, Mark Kostabi a Trevi e curata da Rita Rocconi e Gino Natoni aprirà i battenti sabato 14 dicembre alle ore 17.30 nel Complesso Museale di San Francesco. Questo evento celebra, in un contesto storico di rara bellezza, il dialogo tra passato e contemporaneo. Il Museo, situato nel cuore del centro storico di Trevi è costituito dal museo archeologico, dalla biblioteca, dall’archivio storico e dalla pinacoteca, ricca di opere di straordinario interesse. Nel percorso espositivo sono presenti 42 dipinti ad olio di Mark Kostabi, realizzati tra il 2023 e il 2024. La maggior parte delle opere sono esposte nelle sale del chiostro superiore, altre, invece trovano il loro posto all’interno del museo archeologico e della pinacoteca. L’accostamento con le opere antiche ha rivelato inaspettate affinità, fatte di assonanze cromatiche, o formali, a volte anche emotive, riuscendo a mettere in luce particolari alchimie fra opere così distanti fra loro nel tempo e nello spirito.

Mark Kostabi è uno degli artisti più conosciuti e amati della scena internazionale contemporanea. Le sue opere sono presenti nelle collezioni permanenti dei principali musei di New York, dal Metropolitan al Guggenheim al Moma e anche in Italia all’interno della Galleria d’Arte Moderna di Roma e persino nella collezione del Trevi Flash Art Museum. Non è infatti la prima volta dell’artista americano a Trevi: venne invitato negli anni ’90 da Giancarlo Politi a Trevi per una personale nell’allora Museo di arte contemporanea della cittadina umbra.

Importante contributo è stato dato da alcune aziende del territorio, vicine per sensibilità ed intenti al mondo dell’arte. Marfuga, Fantauzzi, San Pietro a Pettine, Maurizio Tonti Design e fuori del territorio come NACA Medical, strumenti e servizi per la salute.

Un ringraziamento va alla società di gestione del Museo, la Cooperativa Macchine Celibi e alla Proloco di Trevi per aver condiviso obiettivi e il progetto di mostra

Sarà possibile visitare la mostra fino al 4 maggio 2025

Mark Kostabi è nato a Los Angeles nel 1960 da una famiglia di emigrati estoni. E’ cresciuto a Whittier, California ed ha studiato disegno e pittura presso la California State University di Fuìlerion. Nel 1982 si trasferisce a New York dove in soli due anni diventa figura di spicco sulla scena artistica dell’East Village

Nel 1988 fonda il rinomato Kostabi World, il grande studio di New York dove lavorano numerosi pittori e artisti. Dal 1996 si divide tra New York e Roma e la sua già forte presenza sulla scena artistica italiana ne riceve ulteriore slancio.

E’ l’artista che dipinge figure senza volto, senza tempo, che possono essere tutti noi e nessuno di noi. Esprimono la paura dell’uomo nella società, ma anche una lingua universale. Nelle sue opere emergono come costanti, citazioni del lavoro di altri autori e la raffigurazione di soggetti senza volto alludono ai manichini dechirichiani. “Il mio obiettivo – ha detto l’artista – è sempre stato quello di creare un’arte più interessante possibile. La mia arte dovrebbe arricchire la vita di chi la osserva, sia di un visitatore che guarda i miei quadri in un Museo, sia di un collezionista che guarda a lungo un Kostabi a casa sua, sia di un gruppo di studenti che riflette su uno dei miei murali. “Le mie immagini danno gioia, anche se raccontano a volte storie di solitudine, confusione e isolamento”.

Oltre a dipingere Mark Kostabi è un compositore di successo con concerti eseguiti in America, in Giappone e in Italia. Noto nel panorama della musica mondiale per aver dato la copertina ed il titolo “Use your illusion” ai GUNS N’ ROSES, con 36 milioni di copie vendute.

Da ultimo, la sua collaborazione con il notissimo percussionista Tony Esposito, che ha portato alla nascita del KOSTABEAT e successivamente all’incisione del disco. Inoltre nel ’98 ha inciso un CD “I did it Steinway” per piano solista.

Musei che raccolgono opere di Mark Kostabi

The Museum of Modern Art, New York

The Metropolitan Museum of Art, New York

Solomom R. Guggenheim Museum of Art, New York

Brooklyn Museum of Art, New York

The Corcoran Gallery of Art, Washington D.C.

Galleria Nazionale d’Arte Moderna, Roma

Art Museum of Estonia, Tallinn, Estonia

Memphis Brooks Museum of Art, Memphis, Tennessee

Trevi Flash Art Museum of International Contemporary Art, Trevi, Italia

MUSEION Museo d’Arte Moderna, Bolzano, Italia

Duke University Museum of Art, Durham, Carolina del Nord

Groninger Museum, Groninga, Paesi Bassi

Memorial Art Gallery of the University of Rochester, Rochester, New York

The John and Mable Ringling Museum of Art, Sarasota, Florida

The Jane Voorhees Zimmerli Art Museum, Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick

Neuberger Museum at Suny Purchase, Purchase, New York

Orari di visita del Museo

Dicembre da martedì a domenica 10-13 15_18

Gennaio, febbraio, marzo dal venerdì alla domenica 10-13 15-18

Aprile, maggio dal martedì alla domenica 10-13 15-18

Catalogo mostra Passion in the secret garden . Mark Kostabi a Trevi

edito da Bertoni Editore





Luogo: Complesso Museale di San Francesco. Trevi (PG), via Lucarini