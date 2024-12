Ajax-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Trasferta europea per la Lazio. I biancocelesti tornano in campo per la sesta giornata di Europa League e vola ad Amsterdam per affrontare l'Ajax di Farioli. La squadra di Baroni vuole blindare gli ottavi di finale e mantenere il primo posto in classifica. Al momento i biancocelesti guidano infatti la classifica generale con 13 punti, mentre gli olandesi sono al sesto posto a quota 10.

La sfida tra Ajax e Lazio è in programma oggi, giovedì 12 dicembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Ajax (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Traore, Brobbey, Akpom. All. Farioli

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni

Ajax-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW e sull'app SkyGo.