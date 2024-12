“Green Jobs: la chimica che ci piace” all'ITT Allievi - Sangallo - Tuttoggi.info

Il 12 e 13 dicembre dalle 8,30 alle 13,00 presso le aule ed i laboratori di chimica e biotecnologie sanitarie dell’ITT ALLIEVI-SANGALLO si svolgerà il ‘Green jobs’, evento di divulgazione scientifica organizzato dal dipartimento di Chimica, Materiali e Biotecnologie dell’Istituto rivolto sia agli studenti delle scuole secondarie di primo grado che saranno presenti alla manifestazione la mattina di giovedì 12, sia agli studenti interni del biennio, sia agli esterni che vorranno partecipare.

Verranno allestite quindici postazioni specifiche per diversi focus inerenti alla chimica verde e alla sostenibilità. Ci saranno postazioni dedicate al sapone ed alla cosmetica, ci sarà la ricostruzione di una ”scena del crimine” con i visori, tre postazioni saranno dedicate alla sintesi dei coloranti ed all’uso dei colori naturali. Inoltre altri spazi saranno dedicati all’acqua come risorsa, alle applicazioni della chimica in cucina ed al ciclo della bioplastica, ai colori dell’idrogeno, al chitosano, l’esoscheletro dei farmaci ed infine al riciclo.

La manifestazione, giunta ormai alla decima edizione, vede come protagonisti gli studenti delle classi terze e quarte degli indirizzi di Chimica e Biotecnologie Sanitarie dell’ITT che intendono, per l’occasione, interagire in prima linea in particolare con i più piccoli veicolando in maniera semplice e pratica contenuti e messaggi che si leggono sui libri e su tutti i quotidiani e sensibilizzandoli dunque attraverso un canale comunicativo diretto, pratico e scientifico.

Il Green jobs rappresenta una delle tante iniziative messe in campo dalla scuola per indirizzare i più giovani verso scelte consapevoli e diffondere principi di sostenibilità, argomenti trasversali che ben si inseriscono in tutte le discipline umanistiche e scientifiche del piano di studi.





Luogo: ITT ALLIEVI SANGALLO DI TERNI, VIALE CESARE BATTISTI, 131, TERNI, TERNI, UMBRIA