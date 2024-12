Intelligenza Artificiale in Medicina, dialogo con il dottor Graziano Ceccarelli - Tuttoggi.info

È promosso da AMMI, Donne per la Salute, Sez. Spoleto e dalla Fondazione Giulio Loreti Onlus l’imcontro pubblico “Intelligenza artificiale (AI) in Medicina: Uno sguardo al presente, tra passato e futuro” – Dialogo con il Dottore Graziano Ceccarelli, professionista noto a Spoleto e Foligno per l’importante attività svolta nei reparti di chirurgia dei due nosocomi.

L’evento si terrà sabato 14 dicembre alle ore 17,00, presso la Sala Conferenze della Fondazione Giulio Loreti di Campello sul Clitunno.

Perché questo evento? Oggigiorno si parla molto di intelligenza artificiale e si ha la sensazione di saperne abbastanza. Se ci atteniamo al campo medico, il discorso è più complesso.

Ripartendo dalla definizione data dall’OMS, in cui la Salute non è soltanto assenza di malattia, ma anche il prodotto di condizioni e decisioni quotidiane, influenzate da comportamenti individuali e sociopolitici, dobbiamo prendere atto di come l’uso sempre più diffuso della tecnologia abbia impattato ed impatti profondamente non solo sulla salute del singolo, ma anche sul concetto di Prevenzione e Cura delle malattie, a livello governativo globale.

Sappiamo che le persone giovani e sane sono più abituate ad usare strumenti digitali, ma sono anche più vulnerabili agli effetti negativi della tecnologia. Dall’altra i gruppi più vulnerabili come anziani, persone con disabilità e migranti, sarebbero quelli che potrebbero maggiormente giovarsene, ma spesso hanno un accesso difficile, se non impossibil,e alla tecnologia stessa . D’altro canto, è innegabile che la Scienza Medica abbia fatto progressi incredibili a livello diagnostico attraverso l ‘AI ,ma anche terapeutico.

A Spoleto tutti ricordano l’inizio della Chirurgia Robotica con il Dottor Casciola, di cui il dottor Graziano Ceccarelli è un grande erede… di questo e molto altro dialogheremo insieme.

Ingresso libero.