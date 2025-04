Tg Ambiente - 20/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Il ‘Nautilus’ di ISPRA tra le montagne sommerse del mediterraneo

– A settembre torna Heysun, focus sulla transizione energetica

– Shopping online, boom di fast fashion e second hand

– Eni, a Ravenna un hub per lo stoccaggio del carbonio

mgg/azn/col