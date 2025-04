Al Curi si è chiusa l’Academy Cup delle società affiliate AC Perugia IMMAGINI

Sipario allo stadio Curi sull’undicesima edizione dell’Academy Cup, la manifestazione riservata alle società affiliate all’AC Perugia.

Sicilia, Sardegna, Puglia, Piemonte, Campania, Toscana e Lazio, oltre all’Umbria, le regioni presenti. Evento che ha coinvolto 54 società, quasi 1000 bambini in campo e circa 2000 persone (fra dirigenti, staff genitori e amici) sulle tribune del Curi. Società anche molto lontane, come l’Ozierese e l’Oristano Calcio che si sono sobbarcate molte ore di viaggio per essere presenti.

Spello, Collepepe, Cortona, Torgiano, Allerona, Castel Giorgio, Orvieto, Sanfatucchio e Petrignano i paesi che, oltre ad ospitare le gare di giovedì e venerdì, hanno dato la possibilità alle squadre di alloggiare e visitare le bellezze del territorio. Un modo per socializzare e confrontarsi concretamente.

Con il coordinamento del responsabile Academy Mauro Lucarini, la giornata è iniziata con la sfilata di tutte le società disposte all’interno dello stadio “Curi”. La squadra del Perugia, con in testa il tecnico Cangelosi, ha salutato “all’americana” tutti i ragazzi presenti.

“È uno spettacolo vedere tutti questi bambini schierati sul campo di un monumento della città che è il Curi – ha dichiarato l’assessore allo sport e mobilità del Comune di Perugia Pierluigi Vossi -. Voglio ringraziare la società del Perugia e i tecnici Academy per realizzare questo evento. Inoltre mi fa piacere vedere tante bambine presenti e il mio invito va alle società di accogliere le richieste di più bambine possibili all’interno delle vostre strutture”.

“Ringrazio tutti i presenti – ha aggiunto il responsabile area tecnica Mauro Meluso – soprattutto i bambini che hanno colorato questo prato che per noi “grandi” è un campo di battaglia ma che per voi deve essere invece un momento di aggregazione, auguro il meglio a tutti voi e ricordo una cosa importante: il calcio è inclusivo ma ha una peculiarità ovvero quando il vostro portiere fa una parata o realizzate un’azione da goal il vero “like” è il “cinque” che vi date con la mano, datevi i like dal vivo piuttosto che sulla tastiera”.

Presente anche il responsabile del settore giovanile Giovanni D’Andrea: “Non smetto mai di stupirmi per questo evento, ringrazio lo staff Academy e le società affiliate perchè trasmettono in tutta Italia i nostri valori. Sono convinto che il calcio dilettantistico sia le fondamenta di quello professionistico. È nostro dovere quindi continuare a valorizzare questo progetto e anche la nuova proprietà è sulla stessa linea di pensiero”.

In rappresentanza del Comitato Regionale Umbro il consigliere Marco Giovagnola che ha ribadito l’importanza di giornate come questa per valorizzare il calcio giovanile.

Presente naturalmente il presidente del Perugia Calcio, Javier Faroni, che ha assistito con entusiasmo a tutta la cerimonia.

Emozionante, come sempre, la lettura del giuramento di lealtà e correttezza, recitato da una bambina insieme al capitano del Perugia Gabriele Angella. A seguire invece Cristian Dell’Orco e Paolo Bartolomei hanno letto la “promessa del genitore”, un piccolo pensiero per chi supporta e accompagna i ragazzi nella attività quotidiana.

Un ringraziamento particolare va a tutto lo staff Academy a cui vanno aggiunti gli istruttori che hanno aiutato sia sul campo che dal punto di vista logistico e le aziende Grafiche Paciotti, Grafox e Mister Print.