Lite sul bus degenera con 2 accoltellati in piazza Partigiani, indagano i carabinieri - Tuttoggi.info

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni e i militari della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana” sono intervenuti in centro, più precisamente in via Guglielmo Marconi zona “Tre Archi “, a seguito di una lite con accoltellamento.

Gli operanti, giunti sul posto unitamente a personale del 118, hanno dapprima soccorso due soggetti feriti, di cui uno in modo lieve e successivamente avviato preliminari accertamenti, dai quali è emerso che, poco prima, all’interno dell’autobus della linea “A”, che dalla stazione ferroviaria di Fontivegge conduce al centro storico, sarebbe scaturita una lite tra ragazzi bengalesi e nordafricani, per motivi in corso di approfondimento.

Alla successiva fermata di piazza Partigiani, la lite sarebbe degenerata e due ragazzi bengalesi, un 38enne con precedenti di polizia ed un 23enne incensurato, entrambi domiciliati a Perugia, sarebbero stati feriti con un‘arma da taglio dai due aggressori, allo stato non identificati, che successivamente si sarebbero dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce.

Le vittime, soccorse da personale 118 intervenuto sul posto, sono state trasportate presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove sono stati sottoposti alle cure del caso.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Perugia, tese a ricostruire la dinamica dei fatti e gli autori del reato.