Auto prende fuoco sul raccordo Terni-Orte: paura vicino allo svincolo per Narni - Tuttoggi.info

Fumo e fiamme dal vano motore mentre l’auto era in marcia: illesi i passeggeri. Intervento dei vigili del fuoco e traffico interrotto

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato lungo il raccordo Terni-Orte, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione Terni. L’episodio si è verificato poco dopo le 16:30, nei pressi dello svincolo per Narni – Nera Montoro.

Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il veicolo – alimentato a gasolio – ha iniziato a sprigionare fumo dal vano motore. Nel giro di pochi istanti, le fiamme hanno avvolto la parte anteriore dell’auto. I passeggeri, colti di sorpresa, sono prontamente riusciti a fermare il mezzo e a scendere in tempo allontanandosi prima che l’incendio si propagasse.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’auto, completamente distrutta, è rimasta ferma sulla corsia di destra, come si vede anche dalle immagini diffuse dai soccorritori. I carabinieri hanno bloccato temporaneamente la circolazione per agevolare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli altri automobilisti in transito.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, ma non si esclude un guasto meccanico.