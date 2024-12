Palazzo Carrara riapre con la mostra Luce&Incanto - Tuttoggi.info

In occasione della riapertura di Palazzo Carrara, a Terni, Sabato 14 Dicembre alle ore 17:00 si svolgerà l’inaugurazione del nuovo evento/mostra della Tyrus Associazione artistica e culturale Luce&Incanto

La mostra rimarrà aperta fino al 20 Dicembre nei seguenti orari: 10:30/12:30 – 16:00/18:00.

Saranno quasi 50 gli artisti che esporranno, e come nello stile poliedrico della THYRUS, Per le stanze del palazzo si presenteranno varie discipline: arti visive che comprendono pittura, fotografia, installazioni e scultura, lettura e reading poetici e il tutto sarà intervallato da sax, chitarra e violino, coreografie a cura della MUSICAL ACADEMY .

Il 20 Dicembre per il finissage



Luogo: Palazzo, Piazza dei Carrara, 2, TERNI, TERNI, UMBRIA