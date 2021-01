Melancholia, Paris e Pierangeli ricevuti dal sindaco Zuccarini

Gonfaloncino del Comune ai tre artisti che hanno onorato il nome di Foligno

Foligno città d’arte. Così il sindaco Stefano Zuccarini, onorando quanto annunciato, ha ricevuto le personalità che negli ultimi mesi hanno reso noto il nome della città della Quintana in tutta Italia grazie alla loro presenza nelle principali trasmissioni tv.

Gonfaloncino agli ospiti

“Ho voluto incontrare e ringraziare, a nome dell’amministrazione comunale e della Città di Foligno i nostri concittadini che si sono fatti onore nei talent show televisivi dello scorso anno, rendendo soddisfatti ed orgogliosi tutti noi“, ha detto Zuccarini, consegnando il gonfaloncino ad Andrea Paris, “che con la sua abilità e simpatia è riuscito a vincere “Tu si que vales” e che, a breve, sarà protagonista di una nuova avventura televisiva che vedrà coinvolta anche la nostra Città e a Cristiano Pierangeli altro finalista folignate dello show. Per motivi di lavoro, erano assenti i Melancholia, rivelazione assoluta del programma “X-Factor” che sono stati rappresentanti da Vania Cantoni, madre della cantante del gruppo. In questo periodo di emergenza sanitaria e sociale ci hanno fatto capire che non bisogna mai smettere di credere nei propri sogni e lavorare sempre ad un futuro migliore”.