Piano strade di montagna, entro agosto riapre collegamento tra San Presto e Paradiso - Tuttoggi.info

L’incontro di ieri pomeriggio presso l’Area Festa di Sant’Anna è stato l’occasione per fare il punto della situazione in merito al tema della viabilità tra l’amministrazione comunale di Assisi e i cittadini che abitano nelle frazioni di montagna. La riunione è servita per parlare della viabilità comunale, ma anche di quella provinciale e regionale, dopo i danni causati dall’alluvione dell’estate dell’anno scorso, e soprattutto per illustrare i progetti di ripristino e riqualificazione studiati e messi in campo con proprie risorse dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Stefania Proietti ha annunciato che si interverrà immediatamente per riaprire a senso unico alternato entro agosto il tratto di strada tra San Presto e Paradiso chiuso a causa di una frana dovuta all’alluvione. Intervento che costituirà un primo stralcio propedeutico realizzato in somma urgenza viste le condizioni di assoluto disagio arrecate alla popolazione in quanto successivamente, con parte del milione di euro del primo stralcio del piano strade di montagna, si interverrà su questo stesso tratto con la sistemazione definitiva del versante. Le altre risorse del primo stralcio saranno utilizzate per sistemare la strada prima e soprattutto dopo il Santuario Tre Fossi verso Santa Maria di Lignano – circa 5 km- e anche alcuni tratti delle strade a Pieve San Nicolò: reperite le risorse a bilancio con mutuo, i tempi tecnici prevedono l’affidamento dei lavori alla ditta entro l’anno, e l’inizio dei lavori i primi mesi del 2025.

La consigliera provinciale Erika Borghesi si è soffermata sulla viabilità regionale, in particolare sulla 444, comunicando che i finanziamenti sono di appena 420 mila euro dalla Regione, 500 mila dall’Anas e 860 mila euro dal ministero. Necessario reperirne ulteriori dalla Regione (ente proprietario della Sr 444) e per questo la Provincia di Perugia è instancabilmente al lavoro.

Per la 249, che è una strada provinciale, oltre ai lavori finanziati dai fondi sisma per 840 mila euro e altri 90 mila fondi ministeriali, la Provincia ha previsto interventi per 400 mila euro per i piani viari (compresi segnaletica, guard rail) e per il biennio 2024-2025 sono stanziati fondi ministeriali per 200 mila euro.

“Come ente – ha detto la consigliera delegata alla viabilità – siamo attenti alle situazioni di degrado della rete viaria e interveniamo prontamente con tutte le risorse disponibili perché a noi sta molto a cuore la sicurezza delle persone”.

Il dirigente del Comune Matteo Castigliego ha aggiunto alcuni elementi tecnici sui lavori, in particolare in primavera del 2025 inizieranno i lavori per sanare i danni causati dalla frana tra San Presto e Sant’Anna con l’impiego di 350 mila euro, altri 650 mila euro serviranno per la manutenzione straordinaria e ripristino delle strade di montagna, quindi si arriva a un milione. Nel 2025 si finanzierà il secondo stralcio di lavori sempre sulle strade delle frazioni di montagna, terminando questo versante e raggiungendo anche le strade della zona dei castelli come Rocca Sant’Angelo, Sterpeto, Mora, Beviglie. “Nelle more dell’investimento del primo stralcio – ha specificato l’ingegner Castigliego – si provvederà a breve alla riapertura in via provvisoria e con limitazioni del tratto interdetto dalla frana in zona Paradiso attraverso un intervento di somma urgenza propedeutico alle opere definitive in corso di progettazione”.

Il sindaco in conclusione ai cittadini ha spiegato che “le frazioni di montagna sono in cima ai pensieri e alle azioni dell’amministrazione comunale. Assisi è una città speciale che accoglie ogni anno 5 milioni di persone e assicurare la fruibilità del circuito della montagna è un atto doveroso. Abbiamo già stanziato la cifra di oltre 200 mila euro in somma urgenza prelevata dall’imposta di soggiorno perché siamo convinti e consapevoli che la situazione derivata dai fenomeni alluvionali dell’anno scorso va aggiustata e lo faremo chiedendo risorse a tutti, compresa l’Unione Europea”.

Anche il vice sindaco Valter Stoppini ha sottolineato che “l’impegno dell’amministrazione comunale sarà massimo per risolvere i problemi della viabilità perché la montagna, e la qualità della vita degli abitanti che vi risiedono, è importante per tutto il comune di Assisi”.

All’incontro erano presenti anche l’assessore al turismo Fabrizio Leggio, il presidente del consiglio comunale Donatella Casciarri, i consiglieri Giuseppe Cardinali, Isabella Fischi, Laura Pizziconi e Paola Vitali.