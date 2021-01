La prima audizione dei Melancholia a XFactor: podio planetario

L'incoronazione dal canale Youtube di XFactor Global

I Melancholia nella “BEST X Factor 2020 Auditions From Around The World“. Il video, pubblicato su Youtube da X factor Global, che conta oltre 4 milioni di iscritti, ha già fatto il giro del web rinnovando la grande passione dei fan per il trio umbro, eliminato da XFactor poco prima della fine ma premiato da un grande successo di pubblico.

Il video di XFactor Global

La prima audizione è stata quella in cui i giudici hanno portato sui social ‘Leon’, incontrando quattro sì. “Fortunatamente questa edizione di XFactor è contaminata anche da voi”, aveva detto Mika. Tutti entusiasti anche gli altri tre giudici.