A 18 anni nasconde 1 kg di cocaina nel tavolo in cantina, arrestato - Tuttoggi.info

Ben nascosto dentro un tavolo nella cantina di casa sua c’era un panetto di cocaina dal peso di oltre 1 kg. Per questo motivo un 18enne di Bastia Umbra è finito in carcere, dopo l’arresto da parte del personale della polizia di Stato di Perugia.

Il ragazzo, classe 2006, cittadino albanese, è stato oggetto di un controllo stradale da parte degli agenti. Nella sua auto, i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione e materiale solitamente utilizzato per il confezionamento di sostanze stupefacenti. E’ quindi scattata la perquisizione in casa del 18enne, che ha portato a trovare l’ingente quantità di droga.

Infatti, in cantina, occultato all’interno di un tavolo, gli operatori hanno rinvenuto un “panetto” di sostanza polverosa bianca che, dagli accertamenti tecnici del personale del Gabinetto provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere cocaina, dal peso di oltre un chilo. Accompagnato in Questura per le attività di rito, il 18enne è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Su disposizione del Pubblico Ministero è stato trattenuto presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida.