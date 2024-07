Vuscom cambia pelle: “Digitalizzazione, rebranding e riorganizzazione per conquistare il futuro”

Digitalizzazione, rebranding e riorganizzazione. Vuscom ha presentato la sua nuova vita, una sorta di evoluzione e di crescita dell’azienda che si trasforma in una evoluzione 3.0. Ad ufficializzare la nascita, o la rinascita, la presidente Valentina Sabatini insieme al consigliere del Cda Alessio Miliani e a Massimo Casciola, direttore di Vuscom.

“Siamo arrivati al quinto anno di questa nuova gestione di Vuscom e sono fierissima dei risultati – ha detto la presidente – l’evoluzione rappresenta grande motivo di soddisfazione in anni di complessità geopolitica e di mercato. Vuscom ha saputo consolidarsi come realtà capace di competere in un contesto competitivo e complesso, dimostrando anche grandi capacità di adattamento. Un consolidamento dovuto anche al direttore che ha saputo traghettare l’azienda ad importanti risultati“. Soddisfatto anche Miliani: “Cambiamo ma i valori rimangono gli stessi”.

“La nuova brand identity associa allo storico servizio del gas naturale, quello della vendita di energia elettrica e dei servizi associati alle commodities energetiche. È il primo passo di VUS COM nel suo cammino verso le sfide della transizione energetica e digitale. Un approccio aperto, proteso al cambiamento che si riflette sulla veste grafica dei nostri canali di comunicazione“, ha commentato la Resp. Marketing, Dott. Tatiana Polli. “Con questo importante lavoro di Rebranding e di Digitalizzazione dei servizi alla clientela possiamo dire di essere un’azienda al passo coi tempi, sotto tutti i punti di vista“. Nel nuovo logo una “V” stilizzata formata da una serie di pallini (dot) che rappresentano la forza d’insieme degli elementi singoli, nonché la dinamicità di un’azienda ‘effervescente’ che attraverso la digitalizzazione dei servizi punta a rivolgersi alle categorie più giovani di clienti. Movimento, evoluzione, energia sono i messaggi che vengono rafforzati dal claim istituzionale “Energia che muove la vita”, il payoff “Energia vicina” evoca il concetto di territorialità. Le immagini in movimento rafforzano la capacità di VUS COM di innovare: concetto questo che si esprime sia nei contenuti digitali sia attraverso un gradiente cromatico nuovo, un font leggibile e responsive.



“Il nostro obiettivo principale è crescere in termini di reputation” ha commentato il Direttore Massimo Casciola. “Vorrei rimarcare che l’attività svolta, oggetto della conferenza stampa, non ha riguardato soltanto l’aspetto visual ma anche i contenuti degli strumenti di comunicazione aziendale, un nuovo sito web, l’introduzione di una Chatbot basata sull’IA in grado di supportare i nostri clienti anche a sportetti chiusi e la digitalizzazione complessiva delle attività di Front e Back office” afferma Federica Ferioti. Nasce anche la Mascotte Vichy, assistente virtuale che online affianca e aiuta i clienti mentre offline rafforza la riconoscibilità del marchio. In sintesi, una scelta di aggiornamento, legata alla rapida evoluzione del settore energetico.