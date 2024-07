Nuovo incendio a Terni, brucia deposito di pneumatici - Tuttoggi.info

Un nuovo incendio a Terni, con il fumo acre che si è alzato sopra la città. Le fiamme stanno interessando un deposito di pneumatici.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata alle 22.30 di venerdì per un incendio in viale Centurini: si tratta di un deposito di pneumatici asservito a una ditta che si occupa di riciclaggio, tramite triturazione dei pneumatici. Sul posto, la prima partenza con una APS e un fuoristrada attrezzato per gli incendi, una autobotte e l’ufficiale di servizio.

