Malerba, per la cantante di Terni c'è il nuovo singolo "Cubalibre" - Tuttoggi.info

MALERBA ha acceso il ritmo dell’estate con il singolo “cubalibre” (WannaBe Records / Sony Music Italy), è online anche il videoclip https://youtu.be/cUMIqKCDD80?si=yT4z4nSIZKfoXXQL.

Diretto da Mauro Russo (Baby K, Benji & Fede, Giusy Ferreri, Cesare Cremonini, Fedez, Luchè, Petit,…), cattura l’essenza della giovane cantante attraverso una serie di ambientazioni suggestive e dinamiche nella splendida cornice di Napoli.

Malerba è a suo agio in ogni momento: seduta in un elegante salotto fronte mare, avvolta da una luce soffusa che filtra delicatamente dalle finestre, su un peschereccio nel Golfo, simbolo di impegno costante e apertura alle nuove sfide, in discoteca, dove si lascia andare libera al ritmo della musica. Uno dei momenti più iconici del videoclip è la corsa in moto sul molo di San Vincenzo, luogo simbolo della serie “Mare Fuori”. Non a caso la regia di Russo e l’interpretazione di Giorgia Malerba creano un video moderno e fresco che si avvicina al linguaggio delle serie tv di oggi, accompagnando perfettamente le summer vibes del brano.

“Cubalibre” è scritto dalla stessa Malerba con “Lele” Raffaele Esposito, “2UE” Gianpiero Gentile e Davide De Blasio e prodotto da Gentile e De Blasio.

Classe 1999, Giorgia Malerba è nata a Terni. Il suo canale TikTok ha oltre 3MLN di follower, complici il fratello Tommaso e la capretta domestica Bruno che hanno contribuito ad evidenziare la sua spontaneità. Ha recentemente dimostrato la sua poliedricità aprendo una pasticceria insieme a suo fratello e all’amico pasticcere Federico Campisi. Dopo i primi brani pubblicati sulle piattaforme digitali quasi per gioco, tra cui una canzone dedicata al fratello, ha firmato per l’etichetta WannaBe Records, nuova divisione di Wannabe Network, diretta da Raimondo Ladu.











Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.