Il Rugby Gubbio raddoppia: oltre alla Serie B nasce la squadra Cadetta - Tuttoggi.info

Sono state settimane “calde” per il Consiglio Direttivo del Rugby Gubbio, che dopo aver conquistato la storica promozione nel Campionato Nazionale di Serie B nella stagione sportiva 2022-23, la salvezza nella stagione 2023-24, si presenta alla stagione 2024-25 con una novità… e che novità!



Nasce la Rugby Gubbio Cadetta, squadra che giocherà nel Campionato Regionale di Serie C. Per i dettagli parola al Presidente del Rugby Gubbio Andrea Frondizi: “Questa nuova stagione sportiva inizia subito alla grande, grazie all’ottimo risultato raggiunto lo scorso anno: primo campionato di Serie B guidati dall’head coach Joe McDonnell che ci portato a una tranquilla salvezza con largo anticipo, e gestione ottimale di tutti i giocatori che hanno partecipato all’attività agonistica, pensate che sono stati più di 40 gli atleti scesi in campo la scorsa stagione.

Dicevo che iniziamo con il botto perché oltre alla guida della Serie B, riconfermata a pieno titolo a Joe McDonnell, e visti i numeri dell’attività Senior, il Direttivo del Rugby Gubbio ha deciso all’unanimità di partire con il progetto Cadetta. Vista l’alta qualità dei giocatori è nostro compito non lasciare indietro nessuno, quindi è stato deciso di iscrivere una squadra Cadetta al Campionato Regionale di Serie C.

Verrà creato un nuovo gruppo, di cui faranno parte i ragazzi che escono dalle nostre giovanili e salgono di categoria e, grazie a una nuova collaborazione, giocatori del Rugby Fabriano con il coach Alberto Sciamanna. Questo ci permetterà di poter mettere in campo anche una squadra Cadetta oltre alla Serie B, contando su un gruppo di circa 70 atleti Senior. Numeri importanti, che ci vedono in controtendenza con la media nazionale, dove c’è un leggero passo indietro per quanto riguarda il numero delle squadre iscritte ai Campionati.

Siamo molto felici di portare avanti questo nuovo progetto, che comunque è una sfida importante, non un salto nel vuoto ma sicuramente una sfida coraggiosa.

Per fare tutto ciò non potevamo non chiamare chi ci aiutato a fare il salto di qualità e ci ha portato in Serie B. Grazie all’ottimo lavoro fatto sia dal punto di vista tecnico che dirigenziale, l’allenatore della squadra Cadetta sarà Gianluca Gamboni.

Naturalmente, oltre alla Serie B guidata da Joe McDonnell e la Cadetta guidata da Gianluca Gamboni, continua anche l’attività giovanile. Proseguiremo il percorso iniziato con i Centauri, di cui quest’anno faranno parte le società di Foligno, Castello e Gubbio. Il tecnico di riferimento per il Rugby Gubbio sarà il riconfermatissimo Giuliano Bossi, grazie al suo impegno e alla passione che dedica costantemente allo sviluppo dell’attività giovanile.

Sicuramente tutti e tre i tecnici, Joe McDonnell, Gianluca Gamboni e Giuliano Bossi, saranno per le tre squadre dei punti di riferimento di livello tecnico indiscutibile, su ognuno di loro abbiamo la massima fiducia e anche grazie alle nuove collaborazioni, sapranno alzare ancora di più il livello dell’attività.

Infine stiamo lavorando alla clemente anche sulle altre categorie giovanili, nei prossimi giorni racconteremo i dettagli.”

Il Rugby Gubbio non si ferma mai, mentre negli “uffici” si progetta il futuro, in campo ferve l’attività.

Grande successo anche quest’anno per l’Educamp, con una media di 70 bambini iscritti ogni settimana e un’offerta sportiva e ricreativa di altissimo livello grazie al lavoro e all’esperienza di Agostina Vita e di tutto lo staff di istruttori e aiutanti, che ogni giorno alternano sport, giochi, laboratori didattici e creativi.

C’è ancora posto per l’ultima settimana dal 5 al 9 agosto. Iscrizioni su https://www.rugbygubbio.it/educamp-rugby-gubbio/