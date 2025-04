Troupe Rai in centro storico, Unomattina "gira" lungo la Via di Francesco - Tuttoggi.info

Domenica 11 maggio l’edizione 2025 di “Cammini aperti” farà tappa a Città di Castello. Con una passeggiata tra Villa Montesca e l’Eremo di Buonriposo, lungo la Via di Francesco, il territorio tifernate sarà sede di una delle 27 escursioni sospese tra cultura e spiritualità che uniranno cinque regioni italiane, nell’ambito del progetto di promozione organizzato tra Ministero del Turismo e Regione Umbria.

A lanciare a livello nazionale l’edizione di quest’anno sarà – domenica 4 maggio – una puntata speciale della trasmissione “Unomattina in Famiglia”, storico programma di Raiuno diretto da Michele Guardì. Per girare le immagini di Città di Castello, che saranno messe in onda in occasione della presentazione della manifestazione, stamattina (22 aprile), nel cuore della città, è arrivata una troupe televisiva della Rai guidata dal conduttore Paolo Notari e dalla regista Paola Montali.

L’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri ha dato il benvenuto agli ospiti in piazza Matteotti, sottolineando l’aspettativa che, attraverso “Cammini aperti”, i tesori paesaggistici e culturali del territorio possano essere conosciuti e apprezzati.

“Valori come accessibilità, sostenibilità e spiritualità – spiega l’assessore – saranno al centro di un viaggio che a Città di Castello permetterà di attraversare i secoli, passando da uno dei simboli francescani come l’Eremo di Buonriposo ad un luogo unico come Villa Montesca: un itinerario fatto apposta per esaltare le caratteristiche del turismo lento. Pensiamo di poter offrire davvero tanto a chi visita la nostra città sulle tracce di San Francesco e della sua spiritualità”.