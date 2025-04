Getta in strada droga e soldi per sfuggire a un controllo, 48enne arrestato dopo inseguimento - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri “Toscana”, distaccati a Perugia in supporto ai colleghi dell’Arma Territoriale, hanno arrestato in flagranza di reato, per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 48enne tunisino, domiciliato in Perugia e noto alle Forze dell’Ordine.

I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino e, in particolare, nel quartiere “Fontivegge”, hanno notato un individuo a piedi lungo Via Cortonese che, alla vista dei militari, ha assunto immediatamente un atteggiamento sospetto, accelerando il passo, motivo per cui gli operanti hanno deciso di fermarlo.

L’extracomunitario, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si è dato a precipitosa fuga, lanciando per strada due involucri ed il denaro in suo possesso. Inseguito dai militari, l’uomo è stato fermato in via Tosca e, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina da 0,30 g. I Carabinieri hanno inoltre recuperato gli involucri di cui l’extracomunitario aveva tentato di disfarsi, accertando che contenevano complessivamente una dose di hashish da 1 g e una di cocaina da 3 g.

In ragioni degli evidenti elementi raccolti, l’uomo è stato condotto in Caserma ove è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo.

Il Giudice del Tribunale di Perugia, al termine dell’udienza, ha convalidato l’arresto, applicando al 48enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Perugia e di permanenza domiciliare dalle ore 19.00 alle ore 08:00.