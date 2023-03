Elezioni Terni, Melasecche in trincea | Da Roma Meloni-Salvini blindano sindaco

Melasecche in trincea

Il nome caldo di queste ore è quello di Enrico Melasecche che, da sempre, ha il ‘sogno’ di diventare sindaco di Terni. L’assessore regionale, inoltre, potrebbe liberare un posto in consiglio regionale utile a FdI , circostanza che potrebbe far contenti i ‘fratelli’ che, da tempo, chiedono maggiore rappresentanza nei posti chiave di potere. Classe 1948, per Melasecche sarebbe davvero l’ultima possibilità di realizzare un’ambizione da sempre inseguite nella sua lunga militanza politica e non sarà difficile trovare il suo entusiasmo qualora venisse scelto come candidato sindaco.

Elezioni, anche “Lady Lega” Alessandrini in lizza

Tra i nomi forti sui quali la Lega potrebbe puntare c’è quello di Valeria Alessandrini, la “Lady Lega” ternana che troverebbe molti consensi non solo tra i militanti del partito, ma anche tra i cittadini che non hanno dimenticato il suo impegno politico in città come assessore alla Scuola. Attualmente è impegnata come consigliere del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in qualità di esperta di alta professionalità, un ruolo molto amato dall’Alessandrini e nel quale si è sempre trovata a proprio agio. Al di là delle preferenze personali, qualora venisse una chiamata da Roma, “Lady Lega” non potrebbe comunque sottrarsi alle indicazioni del partito e potrebbe essere lei a correre come candidato sindaco.

FdI ferma su Masselli

L’uomo scelto da FdI, invece, è sempre Orlando Masselli, attuale assessore al Bilancio del Comune di Terni. La sua candidatura è stata fortemente voluta dall’On. Franco Zaffini che, a Roma, ha lavorato sotto traccia per la spallata all’attuale sindaco Latini.