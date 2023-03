Terni, salta voto bilancio | Imu al massimo e il Pd ‘salva’ maggioranza

Terni, dopo il Dup salta anche il voto del bilancio. Opposizioni contro Masselli. Votata delibera Imu. Filipponi fa un piacere a Ferranti

Questa volta il numero legale c’è, ma il bilancio di previsione non è stato votato: il consiglio comunale di Terni, riunito nel pomeriggio di oggi 21 marzo, ha raggiunto il numero legale per lo svolgimento dell’assemblea che, nella giornata di ieri 20 marzo, era invece saltato nella seduta del Dup. Ma gli effetti sono stati chiari: il bilancio non è stato votato perché semplicemente non si può votare senza che prima sia stato approvato il Dup. Con l’assenza di ieri la maggioranza ha dunque fatto venire meno le condizioni per la votazione del bilancio di oggi, salvando, in parte, faccia e sindaco. Le delibere di oggi, infatti, sono state votate e, almeno per ora, l’esecutivo di Palazzo Spada, tra faide interne varie, porta avanti i lavori del consiglio comunale.

Le delibere votate in consiglio

Erano quattro le delibere oggetto di votazione: aree in ambito Peep e Paip da concedere in diritto di superficie o da cedere in proprietà e corrispettivi presunti per l’anno 2023; canone patrimoniale di occupazione, del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale; determinazione per l’esercizio 2023 delle aliquote Imu; determinazioni per l’esercizio 2023 dell’addizionale comunale Irpef.