Barberino's, dall'Italia agli States. "Presto 100 shop in Usa" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un altro noto marchio italiano sbarca negli Stati Uniti. Barberino’s ha aperto il primo punto vendita e Barber corner nel cuore di Manhattan. Un ritorno alle origini per il brand, nato ispirandosi alla storia di un noto barbiere italiano residente a Boston che agli inizi del 900 si fece conoscere come “Barberino”.

Francesco Giannatempo, socio e brand ambassador, conosciuto sul web per essere diventato il barbiere di fiducia di numerosi calciatori di Serie A – tra i quali anche Del Piero, Maldini e Ferrara -, racconta ai microfoni dell’Italpress questa storia di successo e l’ambizioso progetto di aprire più di cento shop Barberino’s negli Stati Uniti.

