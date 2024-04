Dogane e Monopoli, nuovo interpello di personale per la regione Umbria - Tuttoggi.info

CGIL FP CISL FP UILPA hanno appreso che la Direzione Territoriale Toscana e Umbria ha emanato un nuovo interpello di personale per la regione Umbria

In arrivo un nuovo interpello di personale per la regione Umbria all’Adm, l’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, per potenziare i lavoratori attualmente in sotto organico. CGIL FP CISL FP UILPA hanno appreso che la Direzione Territoriale Toscana e Umbria ha emanato un nuovo interpello di personale per la regione Umbria accogliendo le richieste che erano state avanzate da queste sigle sindacali in precedenza.

CGIL FP CISL FP UILPA danno atto dello sforzo che il Direttore Territoriale Bellosi sta compiendo per venire incontro alle esigenze della regione Umbria finalmente non più considerata una regione interna, quasi estranea ad ADM, ma che, invece, viene considerata per quello che realmente è: il cuore dell’Italia dove con l’aeroporto di Perugia, le industrie del comparto agroalimentare, i giochi, le accise ed i monopoli, ADM si rivela essere un attore istituzionale fondamentale.

Dalla consapevolezza di questa importante realtà nasce la determinazione a far sì che gli uffici dell’Umbria risolvano, in tempi brevi, la carenza del personale che li affligge e sulla quale la Direzione Territoriale Toscana e Umbria sta cercando di intervenire in modo energico e sostanziale.

Sono passi importanti per arrivare ad una meta che, seppur ancora lontana, oggi possiamo dire che è un po’ più vicino.

A questo proposito occorre dire però che la Direzione Territoriale Toscana e Umbria non va lasciata sola.

La soluzione di queste problematiche non può gravare esclusivamente sulle spalle di questa Direzione che, va dato atto, se ne fa carico con i mezzi che ha a disposizione.

Ci stiamo battendo perché la riorganizzazione sia un’opportunità per tutti i lavoratori e non costituisca un ulteriore gravame sul personale che è già sottoposto ad un forte stress.

Noi continueremo ad esserci e a portare avanti questa battaglia fino in fondo, un po’ meno soli, ma sempre e comunque determinati a risolvere questi problemi.

Avanti dunque. Per la nostra Umbria si profila un nuovo inizio.



CGIL FP CISL FP UILPA

Federica ROCCHI Antonio RAGNI Virgilio TISBA





Luogo: umbria, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA