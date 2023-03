Terni, crisi centrodestra | Maggioranza ‘scarica’ Latini sul Dup

Centrodestra sempre più in crisi. Salta consiglio per mancanza numero legale: Dup non votato e domani c'è il bilancio

Sempre più crisi all’interno del centrodestra: a certificare lo stato di agitazione che sta attraversando la giunta Latini, nel pomeriggio di oggi, 20 marzo, è arrivato un ulteriore ‘stop’ ai lavori di Palazzo Spada, per mancanza del numero legale del consiglio. In calendario c’era il voto del Dup, il Documento Unico di Programmazione che definisce le strategie politiche dell’esecutivo, ma la maggioranza ha fatto mancare il numero legale.

Crisi centrodestra

Le vicende legate alle faide interne tra FdI e Lega nella scelta del candidato sindaco per le prossime elezioni, hanno cristallizzato una situazione ‘surreale’. Il sindaco Latini, che nei giorni scorsi ha lanciato ufficialmente la sua candidatura per la Lega, non ha più i numeri per governare la città, dato che peserà sicuramente nelle strategie politiche dei prossimi giorni e nella campagna elettorale che si annuncia infuocata. Domani, intoltre, è prevista la votazione del bilancio 2022-2025 e, stando così le cose, si profila un’ulteriore defezione dei consiglieri di maggioranza che ormai sembrano ‘aver scaricato’ l’attuale sindaco.