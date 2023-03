Elezioni Terni, volano stracci tra Lega e FdI | Latini 'a rischio' - Tuttoggi

Elezioni, a Terni il centrodestra si spacca. Lite Lega-Fratelli d'Italia: a rischio la tenuta della coalizione e Latini non la prende bene

Nervi sempre più tesi nella coalizione del centrodestra e, nelle ultime ore, volano anche stracci tra Lega e Fratelli d’Italia. Nella giornata di oggi, 6 marzo, Virginio Caparvi, il segretario regionale della Lega, è intervenuto a sostegno di Leonardo Latini, sempre in bilico rispetto alla candidatura come sindaco per le prossime elezioni come uomo del centrodestra. Che ci siano nervi tesi nella coalizione non è un mistero, ma quello che è accaduto oggi sembra certificare una spaccatura netta con tanto di ‘le faremo sapere’. Intanto, Leonardo Latini, secondo i ben informati, sarebbe piuttosto nervoso e non avrebbe preso per niente bene questa nuova spaccatura sul suo nome. Il sindaco potrebbe anche decidere di sfilarsi dalla contesa, anche se saranno decisive le prossime 48 ore per capire quale sarà il candidato del centrodestra, con Orlando Masselli che vede in rialzo le sue quotazioni.

Elezioni, Caparvi “puntare su Latini”

L’onorevole Caparvi, infatti, tramite una nota, ha invitato gli ‘amici’ della destra a stringere i tempi per convergere su Leonardo Latini: “Ritengo che in questa logica debba proseguire il lavoro dell’Amministrazione comunale dei prossimi cinque anni, con un centrodestra compatto intorno a Leonardo Latini – scrive Caparvi – al quale la Lega rinnova la propria fiducia, nella consapevolezza che il sindaco uscente sia la figura più adatta intorno alla quale convogliare le migliori energie per dare vita a un progetto politico che sia la prosecuzione del percorso vincente già avviato. La Lega a Terni c’è e continuerà a fare la sua parte per il bene della città”.