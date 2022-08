Dopo 2 anni di stop torna la "storica" Tombola di San Bartolomeo - Tuttoggi

La tombola di San Bartolomeo è una manifestazione, prevalentemente folkloristica, molto sentita dai cittadini tifernati (in passato portava migliaia di persone in piazza) e della quale possediamo inequivoche testimonianze scritte risalenti al 19° secolo.

L’associazione “Gli Amici del Cuore”, dunque, ha recuperato una consuetudine che si era, per varie ragioni, spiacevolmente perduta. Dopo due anni di forzata interruzione a causa dell’emergenza sanitaria, il nuovo direttivo del sodalizio, presieduto da Francesco Grilli, ripropone la tombola con l’impegno e la determinazione usuali. Anzi, si tratterà di un’occasione propizia per ricordare lo storico presidente Antonio Fiorucci e il pittore-vignettista Baldino Mariucci, purtroppo scomparsi, ma comunque stabilmente presenti nella memoria.

“Il ricavato delle vendite sarà, come sempre, devoluto in favore dei servizi cardiologici, per cui confidiamo in un’incoraggiante risposta da parte della città e del comprensorio alto tiberino” hanno aggiunto Gli Amici del Cuore. L’estrazione sarà preceduta dall’intrattenimento musicale dell’inconfondibile gruppo dialettale “Paguro Bernardo” e dalla gioiosa animazione per bambini a cura del “Baby circus Manuel events” coordinato da Cristina Pieroni. Istrionico e ormai collaudato conduttore della serata il tifernate doc Gianni Ottaviani.