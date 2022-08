Tornano le Fiere di San Bartolomeo con 60 espositori e 150 animali alla Mostra zootecnica - Tuttoggi

“Per tre giorni oltre a questa tradizionale location – ha evidenziato l’assessore alla Cultura tifernate – anche il centro storico sarà vivo e pulsante, punto di riferimento di tante iniziative che dalla mattina alla sera daranno la possibilità ai tifernati e ai tanti turisti in città di approfittare di un’offerta vasta e variegata”.

I 60 espositori della fiera delle merci, che ospiterà 25 postazioni per produttori agricoli, artigiani, antichi mestieri tra piazza Gabriotti e piazzale Ferri, apriranno l’evento venerdì mattina (26 agosto) e da sabato 27 prenderà il via anche la Mostra Zootecnica, che all’interno del parco Langer porterà in vetrina circa 150 animali, tra bovini, equini (compresi pony, asini, alpaca), ovini, caprini ed esemplari avicoli ornamentali.

I capi di razza chianina saranno protagonisti dell’esposizione con il toro Italo, l’esemplare più maestoso in esposizione appartenente all’azienda agricola di Francesco Fedeli, che calamiterà l’attenzione con i suoi 16 quintali di peso e un’altezza di 1 metro e 90 al garrese. All’interno del parco sarà allestita anche una fattoria didattica, “La fattoria di Dora”, che darà la possibilità a tutti i bambini di conoscere da vicino pecore, capre, conigli, galli, galline, mucche, cavalli, api e alpaca, mentre gli stand gastronomici della Pro Loco di Piosina e della Società Rionale Madonna del Latte permetteranno ai visitatori di mangiare in fiera e scoprire i prodotti tipici del territorio.

Il centro storico darà l’opportunità alle famiglie con i bambini di divertirsi nell’area per animazione e giochi che sarà allestita nel fine settimana in piazza Fanti, mentre per tutti ci sarà la possibilità di andare alla scoperta delle prelibatezze gastronomiche della tradizione italiana con il Finger Food Festival, che si terrà da giovedì 25 a domenica 28 agosto in piazza Matteotti.