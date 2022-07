Addio al cavalier Antonio Fiorucci, grande sarto e animatore della città - Tuttoggi

Nelle parole del sindaco Luca Secondi un perfetto ritratto dell’uomo e del personaggio: “Una persona perbene, innamorata della sua città e delle tradizioni con una grande propensione verso il prossimo, che ha esercitato per gran parte della sua vita, fondando e poi guidando per 27 anni l’associazione “Amici del Cuore”, che si è sempre distinta per numerose iniziative di volontariato, raccolta fondi e donazioni in favore della sanità locale. Profondo cultore di tradizioni e ricorrenze cittadine ha contribuito con orgoglio a riportarne in auge alcune assai sentite dalla popolazione, come la Tombola di San Bartolomeo. Era un poliedrico personaggio che animava con il suo sorriso, garbo e signorilità, tante giornate in piazza e negli angoli più caratteristici del nostro bellissimo centro storico di cui era fiero e attento osservatore”.