Covid19, a Spello al via i tavoli di confronto con le attività economiche

Tavoli di confronto telematici con i titolari delle attività economiche per parlare delle problematiche causate dall’emergenza Covid-19 e delle possibili strategie di ripartenza. Partiranno la prossima settimana gli incontri programmati dal Comune di Spello con gli operatori economici del territorio comunale con lo scopo iniziare a costruire le condizioni della ripresa.

Gli appuntamenti – a cui parteciperanno l’assessora allo sviluppo economico e alle attività produttive Irene Falcinelli e il vice sindaco Guglielmo Sorci – saranno suddivisi per categoria al fine di affrontare con ognuna, le problematiche e le soluzioni da poter mettere in campo al termine dell’emergenza epidemiologica. Nei prossimi giorni l’Ufficio comunale Attività produttive invierà la convocazione in cui saranno indicate le modalità per accedere alla riunione che si svolgerà in modalità telematica. “Vogliamo affiancarci agli operatori per affrontare la ripresa – afferma l’assessora Falcinelli –. Anche se ancora siamo nella fase dell’emergenza sanitaria, riteniamo essenziale un confronto con tutte le categorie economiche per pianificare misure volte a coniugare la ripresa delle attività con l’imprescindibile tutela della salute”.